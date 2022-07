Yami Safdie, la cantante surgida en las redes que sueña colaborar con Duki y Bad Bunny

El fenómeno de las redes sociales ha traído un sinfín de nuevos artistas que están cambiando la forma de consumir contenido y Yami Safdie es una de ellas. Con 24 años, la cantautora que comenzó subiendo covers a YouTube cuando tenía 19 años, supo capitalizar los complejos algoritmos de Instagram y terminó por explotar con la creciente popularidad de TikTok. Con “El Show, su último lanzamiento, adelanta lo que será su primer álbum.

“Es una canción bastante distinta a lo que venía haciendo y habla del show que son las redes y el fingir que estamos todo el tiempo bien, cuando en realidad no lo estamos”, explicó a Reperfilar sobre su nuevo tema.

“Yo salí de las redes sociales. La gente me conoce a través de ahí. Siempre fui de mostrar toda la perfección y la vida linda. Entonces llegó un punto en el que sentí la necesidad de romper con eso y mostrar lo que hay detrás”.

En los cinco años que pasaron desde que subió su primer cover a YouTube, Yami ha cosechado más de 100 mil suscriptores en la plataforma de videos, 680 mil seguidores en Instagram y más de dos millones y medio en TikTok, donde, sus divertidos challenges y dúos, son reproducidos y compartidos por miles de jóvenes.

- ¿Alguna vez te imaginaste que ibas a crecer tanto?

- Más o menos (se ríe). Yo quería crecer, pero no me imaginé que iba a llevar tanto, ni tan rápido, la verdad. Sabía que las redes eran una buena vitrina para mostrar lo que estaba haciendo y de golpe se me fue de las manos. Y estoy super agradecida porque si no fuera por las redes, probablemente no estaría acá.

- ¿Te acordás cuál fue el auto de inflexión?

- La verdad, que fue bastante de a poco. En su momento, en Instagram también crecí muchísimo. Hice un video que se hizo muy viral, que era la canción de La Casa de Papel (Netflix), que estaba en su boom, y empecé a subir muchísimos seguidores y fue un poco vertiginoso. Y después con la llegada de TikTok también.

Una de las virtudes de Yami es saber encontrar la manera de captar la atención de los seguidores a la hora de generar contenido, luchando contra los constantes cambios de algoritmos en las plataformas sociales.

“A mí me gusta mucho analizar las redes y los algoritmos y ver qué cosas funcionan y qué no. Tantos años trabajando en hacer contenido, le fui agarrando un poco la mano”, contó a RePerfilAr y explicó que se dio cuenta que hablando se llama más la atención.

“Lo que hago es buscar una pequeña frase que un poco englobe lo que va a tratar la canción, Además, a mi me gusta mucho el teatro musical y siento que me recuerda un poco a eso y es algo que disfruto mucho hacer”.

La desvirtualización

La popularidad en las redes sociales tiene un gran desafío para los artistas, que es abandonar la seguridad que genera el estar detrás de una pantalla y comenzar a tocar en público, algo que Yami viene consiguiendo a fuerza de presentaciones en vivo, tanto propias, como fue la gira que realizó por la costa, como ajenas (teloneó a Danny Ocean en Vorterix).

- ¿Cómo te llevas con el cambio?

- Es difícil (se ríe). Aparte, yo soy muy perfeccionista y los videos los grabo muchas veces, hasta que me quedan impecables. En el vivo no tenés esa posibilidad, pero tiene otras cosas y tuve que amigarme con eso. Hay una vibra que es hermosa y que, a través del celular no se siente lo mismo que en persona.

Escuchar a la gente cantar conmigo es una locura. Así que es como sacrificar un poquito algo, por ganar mucho más.

- ¿Notas un crecimiento, no solo a nivel personal sino en tu música?

- Si, muchísimo. De hecho, escucho algunos temas viejos y digo “dios, como voy a hacer esto” (risas). Pero los dejo ahí igual. Por ahora, al menos, porque me gusta que esté ese crecimiento registrado. No los canto en vivo porque siento que ya no me representan. Pero tampoco los sacó de las redes, porque hay gente a la que le encantan y que conectan con esas canciones, por más que a mi no me gustes. Entonces no les voy a arrebatar eso, si a ellos les gusta.

-Pero, más allá de un salto de calidad, tanto vocalmente, en la técnica, o musicalmente componer cosas más complejas, siento que fui encontrando mi identidad, que eso es lo más valioso. Y todavía estoy en esa búsqueda, pero de a poquito voy haciendo cosas cada vez más auténticas y con las que me siento más representadas, que es lo más importante.

Las colaboraciones

A lo largo de estos años, Yami ha colaborado con artistas como Emanero, Agos Nisi, El Purre o Amorina, pero asegura que le encantaría trabajar con Duki.

“Nos conocemos y nos hemos cruzado en varias fiestas, pero me pasa que todavía no creo estar a su nivel como para pedirlo (se ríe). Creo que me falta crecimiento, que va a llegar, pero que en algún momento vamos a estar nivelados y ahí quizás se dé”, aseguró Yami Safdie sobre Duki, y agregó que a nivel internacional le gustaría tener una población con Bad Bunny, a quien considera su gran ídolo.

"El Show", es el primer adelanto de su álbum debut, que aún no tiene fecha de lanzamiento, pero que podría estar viendo la luz a finales de este año. Además, la joven cantautora aseguró que está preparando una nueva colaboración, aunque todavía no puede decir nada más, ya que no está completamente confirmada, pero, según le contó a RePerfilAr, “está en camino”.

“Se vienen un par de adelantos más y seguramente después salgamos a tocar por el país, para presentarlo y compartirlo”.