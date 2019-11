Por qué la mitad de la gente que tiene diabetes no lo sabe

por Bàrbara Defoix

Uno de cada diez argentinos tiene diabetes, y la mitad no es consciente de ello. Además, las últimas encuestas a nivel nacional apuntan a que ese número va en ascenso.

El 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes con el objetivo de concientizar sobre la importancia de detectar esta afección en estadios tempranos y que la salud se vea menos perjudicada, como un mayor riesgo cardiovascular, con el consecuente desarrollo de complicaciones micro y macrovasculares, deterioro de la calidad de vida y muerte prematura.

La diabetes mellitus es una enfermedad metabólica crónica caracterizada por la falta o insuficiente producción de insulina pancreática, lo que genera hiperglucemia (nivel de azúcar en la sangre elevado).

Diabetes: se cuadruplicó la cantidad de adultos que padece esta enfermedad

Hay dos tipos de diabetes: DM1 (reacción autoinmune en la que el sistema de defensa del cuerpo daña las células que producen la insulina) y DM2 (causada por un defecto en la acción de la insulina y un descenso de su producción). Esta última es la forma más frecuente y se puede prevenir mediante ejercicio, dieta y hábitos saludables.

“La mitad de gente no sabe que la padece porque la población es muy heterogénea, no todos tienen acceso a atención primaria de salud. Por otro lado, hay muchas personas que no hacen controles médicos periódicos. En realidad, la carencia de detección es por la falta de consulta”, explicó a PERFIL Marina Curria, jefa del servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Británico (MN: 69220).

Con un cambio en el estilo de vida y una alimentación adecuada puede revertirse el proceso y prevenir la aparición de la enfermedad dijo Pilotti

“Lo más frecuente es que la diabetes se presente de forma asintomática, es una enfermedad insidiosa. Todo comienza por un estado de hiperglucemia moderada. El diagnóstico se da cuando los niveles de azúcar en sangre en ayunas alcanzan los 126 mg/dl, pero en esos valores no hay síntomas. Los mismos aparecen al haber descompensación, es decir, cuando la glucemia es muy alta por encima de 180, pero pueden pasar muchos años antes de alcanzar estos registros”, advirtió Curria.

"En general los síntomas aparecen con valores de glucemias más elevados. Uno de los motivos es que el riñón, en condiciones normales, tiene la capacidad de reabsorber glucosa. Cuando las glucemias se elevan en forma persistente, por encima de 180 mg/dl, se pierde esta capacidad de reabsorción. Como la glucosa se elimina por orina esto lleva a que orines más, tomes más agua, a que comas más y a pesar de eso bajás de peso de forma inexplicada. Pero estas manifestaciones son tardías”, alertó a este medio Roxana E. Pilotti, especializada en Diabetes del Instituto de Trasplantes y Alta Complejidad (MN: 94.509).

Qué es la diabetes gestacional y cómo se trata

El valor de glucemia normal en una persona sin diabetes es inferior a 100 mg/dl. Existen dos instancias intermedias, que se denominan “prediabetes” cuando los niveles de glucosa en ayuno se encuentran entre 100-125 mg/dL o cuando después de una carga oral a la glucosa, que es otra forma de diagnosticar diabetes, la glucemia a las 2 horas es mayor a 140 mg/dl pero menor a 200 mg/dl. Estos estadios se denominan glucemia de ayuno alterada y tolerancia a la glucosa alterada, respectivamente.

"Estos estadios intermedios no solo predisponen a desarrollar diabetes futura, sino que aumentan el riesgo cardiovascular de la persona que lo padece. La buen noticia es que en ambos casos un cambio en el estilo de vida, con una alimentación adecuada, actividad física y descenso de peso, puede revertirse el proceso y prevenir la aparición de la enfermedad. Allí tanto los pacientes como los profesionales de la salud contamos con una poderosa herramienta para cambiar la historia de una enfermedad", puntualizó Pilotti.

Si bien como indican las expertas es clave para la salud detectar la diabetes con anterioridad a través de un examen de rutina, los síntomas por los cuales se recomienda acudir al médico son:

Sed abundante.

Orinar muy frecuentemente (inclusive de noche).

Apetito desproporcionado.

Picazón o sequedad en la piel.

Cicatrización lenta.

Visión borrosa, sensación de cansancio y debilidad.

Pérdida de peso involuntaria.

Picazón y adormecimiento de pies y manos.

Recurrentes infecciones urinarias, de la piel o las encías.

La nutrición es uno de los pilares en el tratamiento de la prediabetes. Hania González Terrones, médica con Especialidad en Nutrición Clínica, precisó las recomendaciones nutricionales para tratarla:

Mantener un peso saludable: se pueden prescribir dietas hipocalóricas o restrictivas que ayuden a reducir el exceso de peso y grasa. Siempre complementadas con ejercicio. Dieta baja en carbohidratos: se recomienda que representen entre 40- 45% del total de las calorías. Carbohidratos de bajo índice y carga glucémica: aquellos ricos en fibra, o que tienen bajas cantidades de azúcares. Los azúcares añadidos, las harinas blancas y las refinadas deben consumirse con moderación. Se puede sustituir el azúcar por edulcorantes no calóricos. Grasas buenas: las omega 9 (provenientes del aceite de oliva) y las omega 3 (que se encuentran en pescados). También puede incluirse una cantidad moderada de omega 6 (que contienen los aceites vegetales). Se deben evitar las grasas saturadas (de origen animal) y las grasas trans (alimentos fritos o empalizados). Proteínas suficientes y de alta valor biológico: se aconseja variedad de proteínas magras de origen animal y de origen vegetal. Suficientes micronutrientes: la dieta debe contener una variedad adecuada de vitaminas y minerales. Suficiente fibra: se aconseja ingerir al menos 14 gr de fibra por cada 1,000 kcal en la dieta. Adecuada hidratación: beber entre 30-40 ml de líquidos por cada kilogramo de peso. Se recomienda hacer 5 comidas al día: 3 comidas principales y 2 colaciones.

“Es importante señalar que todas las recomendaciones nutricionales deben individualizarse en cada paciente, y siempre supervisadas por un experto en nutrición”, destacó González Terrones.

B.D.N. C. P.