Especialistas advirtieron que los cambios climáticos alteran la transmisión del virus de la gripe

El comportamiento del virus de la influenza se consolidó como un fenómeno complejo que excede las variables puramente biológicas. En este escenario, especialistas médicos explicaron que el clima y los factores ambientales se convirtieron en protagonistas fundamentales de su transmisión. El análisis integral de estas condiciones resulta clave para diseñar estrategias de prevención eficaces frente a las mutaciones constantes de la enfermedad en la región.

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Según datos publicados por la agencia Noticias Argentinas (NA), las alteraciones meteorológicas inciden de manera directa en la estabilidad de la afección. Fenómenos como el aumento de la humedad, la intensificación de frentes fríos, las sequías o las lluvias excesivas modifican las dinámicas de contagio, haciendo que el patógeno sea más resistente en superficies o en las manos según la zona geográfica.

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La doctora María Luisa Ávila, pediatra infectóloga y ex ministra de Salud de Costa Rica, detalló que la humedad absoluta representa un rol determinante. Esta variable ambiental específica puede explicar hasta el 50% de la transmisión y el 90% de la supervivencia viral, lo que posiciona a las fluctuaciones del entorno como un factor crítico para anticipar brotes epidémicos estacionales.

Fenómenos como el aumento de la humedad, la intensificación de frentes fríos, las sequías o las lluvias excesivas modifican las dinámicas de contagio, haciendo que el patógeno sea más resistente en superficies o en las manos según la zona geográfica.

La capacidad de adaptación del virus genera manifestaciones epidemiológicas completamente diferentes año tras año. Factores globales como los viajes internacionales, la contaminación, el polvo atmosférico y la circulación simultánea de diversos subtipos aceleran su evolución. Estas condiciones modifican la estabilidad de los aerosoles a través de los cuales se propaga la infección respiratoria.

Durante la cuarta edición del Flu Fórum, que reunió a expertos de América Latina, se determinó que no todos los subtipos virales responden igual al entorno. La combinación entre las condiciones meteorológicas locales y las características del huésped explica por qué los patrones de contagio varían significativamente dentro de un mismo país, demandando un monitoreo constante.

La efectividad de la vacunación anual

Frente a la variabilidad del escenario climático, la inoculación obligatoria se mantiene como el eje prioritario de la salud pública. El doctor José Montes destacó que la inmunización resguarda a los ciudadanos en contextos donde la circulación viral y el entorno elevan el riesgo de exposición, aunque aclaró que las tasas de protección pueden verse afectadas ante cargas ambientales muy severas.

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La advertencia de los especialistas coincide en que el riesgo de una emergencia sanitaria global permanece latente. Al respecto, Ávila graficó la urgencia de los controles epidemiológicos al señalar de manera elocuente que "el reloj de la pandemia hace tic tac, pero no marca la hora", lo que obliga a los Estados a profundizar las políticas de prevención y el abastecimiento de dosis.

Los grupos de riesgo y sus beneficios

En la República Argentina, el Calendario Nacional de Vacunación incluye la inmunización antigripal de forma obligatoria y gratuita para los sectores más vulnerables de la población. El diseño de este esquema público busca coberturas tempranas antes del inicio de las semanas con temperaturas más bajas y mayor circulación del virus en el territorio.

La estrategia sanitaria oficial prioriza al personal de salud, a las personas mayores de 65 años y a las embarazadas en cualquier trimestre de gestación. La cobertura para las mujeres gestantes se extiende a las puérperas hasta diez días posteriores al parto en caso de no haber recibido la dosis correspondiente durante los meses de embarazo.

Asimismo, el lineamiento del Ministerio de Salud abarca a los niños de 6 a 24 meses, quienes deben recibir dos dosis si se trata de su primera experiencia de vacunación. El esquema protege también a personas con factores de riesgo acreditados, tales como obesidad, diabetes, dolencias respiratorias crónicas, afecciones cardíacas e inmunodeficiencias adquiridas o congénitas.

el Calendario Nacional de Vacunación incluye la inmunización antigripal de forma obligatoria y gratuita para los sectores más vulnerables de la población.

La nómina de pacientes prioritarios se completa con ciudadanos que cursen enfermedades oncohematológicas, personas trasplantadas o pacientes con insuficiencia renal crónica que requieran tratamiento de diálisis. Los especialistas concluyeron que la interacción multidisciplinaria entre el análisis del ambiente y la inmunización sistemática permitirá mitigar el impacto de futuras ondas epidémicas.

API / EM