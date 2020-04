Expertos advierten sobre el riesgo de flexibilizar la cuarentena

por Florencia Ballarino

Con la obligatoriedad de población porteña de circular cubierta por tapabocas y un mayor flujo de gente que se advirtió durante este miércoles 15 en las calles porteñas, dos expertos advierten sobre los riesgos de “relajar” la cuarentena.

"La cuarentena es una medida restrictiva para evitar el acercamiento físico entre diferentes personas. Cualquier oportunidad de circulación que haga que las personas estén más cercas unas de otras, en particular menos de un metro, posibilita la transmisión del virus y pueden reflejarse dentro de 10 días como un aumento del número de casos. Seguramente la mayor circulación en la Ciudad de Buenos Aires puede permitir un aumento de la transmisión del virus. Pero son cosas que se deben balancear entre la necesidad de mantener una cuarentena lo más estricta posible y al mismo tiempo que también permita algún tipo movimiento económico, sobre todo para quienes están en una situación más crítica”, explicó Omar Sued, presidente de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI).

"El aislamiento hasta ahora fue efectivo, tenemos una curva de crecimiento lenta, gradual. Por eso el aislamiento es muy importante. Hoy hubo mucho movimiento, yo también lo note porque circule por mi actividad. Pero de todas maneras uno debe concientizar a la gente, lo necesario es que si estas personas han salido con permiso porque tienen una actividad permitida que hagan distanciamiento social, que mantengan la conducta de estar a un metro y medio de las otras personas, que mantengan la higiene de manos", dijo a su vez el médico Ricardo Tejeiro.

"Si se mantiene esa conducta y no estamos saliendo más de lo estrictamente necesario, seguramente no vamos a tiene riesgo. Debemos cumplir el aislamiento estricto de las personas que tienen patologías o de los adultos mayores. Tenemos que evitar que empiece a salir la gente hasta que no se informe bien, de acuerdo a la situacion epidemiologica, como se va a ir flexibilizando esta pandemia", agregó el infectólogo del Hospital Pirovano.

