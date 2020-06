Fernán Quirós: "Apelo a todos los padres y abuelos para pasar este domingo como corresponde"

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós; brindó una conferencia de prensa este viernes 19 de junio para aportar detalles sobre la situación sanitaria de la Ciudad de Buenos Aires. Durante su discurso, se refirió además a la celebración del Día del Padre de este domingo 21 de junio, y pidió que los padres y abuelos den ejemplo para pasar esta celebración "como corresponde".

Consultado por cómo va a gestionar el Gobierno porteño a la sociedad para el Día del Padre, Quirós expresó: "No hay una respuesta única por lo del domingo. Cada cultura, ciudad y país tienen un capital social y humano determinado y una cultura determinada. Y a mí me parece que nosotros pasaremos este domingo según como seamos capaces de pasarlo. Y cada uno tiene que reflexionar, porque el problema aquí es que una porción de la sociedad considera que esto no es de riesgo, que no les va a pasar o que si les pasara no es un gran problema y otros piensan que eso es extremadamente peligroso y que hay que encerrar a todo el mundo y no importan las demás consecuencias. Eso es parte de la heterogeneidad de la interpretación humana de los hechos, no hay que enojarse con esa realidad, sino entenderla".

En ese sentido, amplió: "Como se gestiona esta realidad en un momento tan difícil donde tiene que haber cierta heterogeneidad de comportamiento va a resultar de lo que digamos y expliquemos los responsables de gobierno, de lo que digan y muestren los líderes comunitarios de la sociedad en general de todas las dimensiones y sobre todo a la sabiduría de nuestros mayores. Los mayores en todas las sociedades son los que tuvieron la oportunidad de aprender no solo de los hechos técnicos sino de las cuestiones trascendentes de la vida y ellos son los sabios".

"Entonces yo apelo a todos padres y los abuelos que tiene esta sociedad a que nos enseñen a nosotros a pasar este domingo como corresponde, con mucha vinculación afectiva pero con distanciamiento físico. Que nuestros mayores nos enseñen lo que tenemos que hacer, y eso es lo que yo les pido", manifestó Quirós al término de la conferencia de prensa en la que estuvo acompañado por el subsecretario de Atención Primaria, Gabriel Battistella, y la directora general de Planificación Operativa, Paula Zingoni.

Durante su intervención, el ministro de Salud porteño también habló de a la curva de contagios, la evolución y el estado en los barrios vulnerables, en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio por el coronavirus tras la restricción de la circulación en transporte público que entra en vigencia hoy.

Según los datos del Gobierno de la Ciudad, la cantidad de casos acumulados hasta el 18 de junio en la capital es de 17.029, de los cuales 371 personas fallecieron, lo que hace una letalidad del 2.8 %. El 85% de los enfermos son menores de 60 años pero la edad de los que murieron es de 74,9 años.

Quirós negó también que la salida de los runners haya influido en el crecimiento de los casos: "A día de hoy no tenemos ningún elemento de juicio técnico para asociar la actividad física al aire libre con el número de casos. De hecho, todavía no podemos ni aseverar que los casos hayan aumentado. De manera que es un debate que tienen más que ver con las interpretaciones individuales de la diferentes personas que la realidad de los datos que tenemos comentados".

Al ser cuestionado por el incremento de los contagios registrados en las últimas jornadas, el ministro de Salud porteño indicó: "El R (tasa de reproducción) de la Ciudad no se ha modificado, está en 1.1. Con los datos de ayer hay que tener precaución porque todavía no hemos podido terminar de analizarlos. Tenemos entre 550 y 600 casos por día desde la semana pasada. El día miércoles tuvimos 100 menos y el jueves 100 más. Estos días hemos tenido un problema operativo con la provisión de las columnas para hacer los estudios de PCR y se han demorado más de lo habitual los resultado, y se informa dentro de las 48 horas y no las 24 que era lo que veníamos logrado. De modo que nosotros vamos a analizar esos datos al día de hoy para comprender si lo de ayer fue un aumento o un reporte más tardío de lo que debería haber sido y a esperar hoy y mañana para ver una tendencia, porque hacer una interpretación muy profunda de un solo día sería poco correcto. Por eso no puedo garantizar si en la Ciudad están aumentado los casos".

“El 70% de las personas que ahora salen a correr de noche no son runners”

"Hay relativamente estabilidad de casos con un aumento sistemático y progresivo de los casos por ahora. Si cambia la tendencia lo comentaré en la próxima conferencia rápidamente", apuntó el funcionario porteño. Además, agregó: "El R no ha empeorado en el último tiempo, sino que ha mejorado. La velocidad del aumento de casos está decreciendo hasta el día de ayer. Y el tiempo de duplicación de los casos es de 18 días, que en las estructuras está en la fase 3 (entre 15 y 25 días)".

"Que nosotros tengamos estos datos no significa que estemos tranquilos, cómodos o que creemos que las cosas está muy bien. En la medida que el R está por encima del 1 lo peor está por venir, mañana vamos a estar peor que hoy. Lo que tenemos que hacer es un enorme esfuerzo entre la ciudadanía y el Gobierno para lograr bajar el R por debajo de 1 porque ahí podremos decir lo peor ya pasó, y todavía no lo hemos logrado, hace falta un esfuerzo suplementario", concluyó el ministro de Salud porteño.

