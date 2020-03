Italia vuelve a superar el récord de muertes: casi 800 en 24 horas

Agencias

Italia registró en las últimas 24 horas 793 fallecimientos por el coronavirus, un nuevo récord fatal, lo que sitúa el balance total en 4.825 muertos, tras un mes de pandemia, según las cifras difundidas ayer por Protección Civil. Las autoridades italianas anunciaron 6.557 nuevos casos positivos, en un contexto en el que los servicios de salud están desbordados.

La región de Lombardía, cuya capital es Milán, registró la gran mayoría de los decesos -546- y la mitad de los casos nuevos. Las autoridades regionales pidieron al primer ministro, Giuseppe Conte, que tome “medidas más coercitivas”, “nuevas restricciones”, más severas que la prohibición de reuniones y las regulaciones de desplazamientos impuestas a los italianos desde el 10 de marzo. “Ha llegado el momento de detenerse, pero de hacerlo de verdad”, escribió el alcalde de Bérgamo, Giorgio Gori y el presidente de la provincia, Gianfranco Gafforelli, en una carta dirigida al primer ministro.

“La situación en toda la región de Lombardía toma ahora aires de tragedia y esto es aún más evidente lamentablemente en nuestra provincia de Bérgamo, donde vemos estos días morir a hombres y mujeres sin poder darles un adiós digno”, señalaron los funcionarios. “En vistas de las cifras que todos conocen, no es concebible que todavía hoy se deba basarse en el sentido común de los ciudadanos llamados a respetar reglas sujetas a las más diversas interpretaciones. Los movimientos en el territorio son aún demasiado numerosos y muchos constituyen un vector para este virus”, añadieron.

El viernes, 627 pacientes murieron, en lo que había sido, hasta ayer, el mayor aumento de muertes en un solo día. La tasa de mortalidad del Covid-19 en Italia es de alrededor del 8 %, más alta que el promedio mundial. La tardía reacción de las autoridades y una alta proporción de la población de edad avanzada estaban entre los factores que explicaban la letalidad del virus en ese país.

Según un informe publicado por la Oficina Nacional de Estadística de Italia en febrero de 2019, la población total de Italia era de aproximadamente 60,39 millones en enero de 2019, y la población de más de 65 años era de 13,8 millones, lo que representa el 22,8 por ciento de la población total.

Cuestionamiento. El vicepresidente de la Cruz Roja china, Sun Shuopeng, quien llegó a Italia a aportar su experiencia en la pandemia, consideró que las medidas tomadas por Roma no eran “lo suficientemente restrictivas”. “Hay que detener toda la actividad económica. No se toman tomando la cuarentena en serio. Deben quedarse en casa”, fustigó.

El Napoli anuncia que vuelve a entrenar

La crisis por el coronavirus también tiene su costado futbolero. Si bien el Calcio anunció el reinicio recién para la primera semana de abril, el Napoli anunció que regresarán a los entrenamientos el próximo miércoles, lo que generó la crítica del sindicato de futbolistas. “El primer plantel reanudará los entrenamientos el Centro Técnico el miércoles 25 de marzo, con una sesión matutina”, dice el comunicado del club napolitano. Esa decisión desató una verdadera tormenta, ya que Italia vive un momento crítico en la lucha contra el virus, con más de 47 mil infectados y 4 mil muertos. “El que piense en eso no entiendo qué tiene en la cabeza. Entrenarse ahora no tiene sentido y es peligroso. En España hay decenas de jugadores positivos, mientras que aquí no todos hicieron el test. Ahora tenemos que estar todos en casa”, dijo Damiano Tomassi, presidente de la Asociación Italiana de Futbolistas.