Revelan que se ocultó un informe sobre efectos adversos graves de la vacuna del Covid en niños

Un informe interno de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), redactado bajo reserva el 5 de diciembre de 2025, salió a la luz pública tras una solicitud formal de información enviada por el senador republicano Ron Johnson al secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr.

El documento técnico, difundido por cadenas norteamericanas como la NBC, aporta precisiones clave sobre las denuncias previas que cuestionaban la seguridad de la vacunación contra el COVID-19 en menores de edad y que habían sido instaladas en el debate público por el entonces director de vacunas, Vinay Prasad, al alertar sobre presuntas muertes infantiles.

Científicos de Oxford desarrollan una nueva vacuna para frenar el brote de Ébola en pocos meses

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Qué dice el informe de la FDA sobre la seguridad de las vacunas de Pfizer y Moderna en menores

Sin embargo, la investigación epidemiológica realizada sobre un universo masivo de estudio —que incluyó más de 95 millones de dosis administradas de Pfizer-BioNTech y más de 42 millones de Moderna en menores— permitió un seguimiento estadístico de alta fidelidad que descartó una relación directa entre la inmunización y los fallecimientos notificados.

Para llegar a este criterio de causalidad, los técnicos de la FDA centraron su auditoría en 96 reportes de fallecimientos ingresados preliminarmente al Sistema de Notificación de Eventos Adversos de Vacunas (VAERS), una plataforma abierta de farmacovigilancia donde los registros no prueban causalidad por sí mismos.

Las vacunas salvan hasta 5 millones de vidas al año, pero crece la preocupación por la caída de la inmunidad colectiva

Tras cruzar minuciosamente las autopsias y las historias clínicas, el informe determinó que la gran mayoría de los decesos que la sospecha pública vinculaba de forma directa a fallas cardíacas postvacunación correspondían, en realidad, a cuadros clínicos preexistentes o a infecciones virales concurrentes, incluido el propio virus del COVID-19, el cual es catalogado por la medicina como un desencadenante frecuente de miocarditis (inflamación del músculo cardíaco).