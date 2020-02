Ya son 144 los casos confirmados y Argentina puede perder el status de "país libre de sarampión"

Los casos de sarampión siguen en aumento y ya son 144 las personas que fueron diagnosticadas en el país con la enfermedad desde el brote que comenzó en agosto del año pasado. Ante esta alerta, miembros de sociedades científicas, decanos de diferentes universidades nacionales y funcionarios del ámbito de la salud advierten que la Argentina está en riesgo de perder el status de "país libre de sarampión", si el brote continúa.

Según informó en las últimas horas el Ministerio de Salud de la Nación en un Alerta Epidemiológica, del total de casos confirmados tres presentan antecedente de viaje a Estados Unidos y otros tres a las ciudades brasileñas de Río de Janeiro y Florianópolis. Además, la cartera de Salud confirmó el caso de la primera persona fallecida por sarampión desde el año 1998.

Desde la eliminación de la circulación endémica del virus, ocurrida en el año 2000 y certificada en 2016 por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), se informó de manera oficial, que Argentina se encuentra hoy con el mayor brote de sarampión.

Ayer viernes 21, reunidos con el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, los profesionales, especialistas y funcionarios firmaron un documento de consenso en el que comparten la preocupación de las autoridades sanitarias por la actual situación epidemiológica y avalan las acciones que se están llevando a cabo para la contención del brote.

Durante el encuentro, y según se indicó en un comunicado, se firmó una declaración de adhesión y consenso a las recomendaciones emitidas por la cartera de Salud nacional ante el brote de sarampión que se encuentra en curso en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las Regiones Sanitarias V, VI, VII y XII de Ia provincia de Buenos Aires.

Además, los participantes de la reunión se comprometieron a ser parte de las actividades para controlar el brote, al tiempo que instaron a compartir la información en forma responsable para que los medios de comunicación colaboren con su difusión.

Las autoridades y los expertos además coincidieron en la necesidad de reforzar las medidas de contención de brote a través de estrategias intensificadas de vacunación, la detección oportuna y la notificación de los casos sospechosos.

"Hoy tenemos las vacunas y necesitamos arrancar desde la conciencia colectiva de la importancia de la vacunación, hasta el funcionamiento del sistema, para lograr el ritmo de vacunación necesario para detener este brote", explicó el ministro González García.

Y agregó: "Si bien la comunicación estuvo monopolizada por el tema coronavirus, hemos tratado de visibilizar que tenemos otro riesgo más inmediato y más propio como el sarampión".

En tanto, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, sostuvo que "esta reunión nos ha permitido consensuar un mensaje sólido y el plan que tenemos para escalar la aplicación de dosis de vacunas aplicadas de manera rápida que nos permita controlar este brote y continuar siendo un país libre de sarampión".

Entre algunos de los participantes del encuentro estuvieron, Omar Sued y Ricardo Ruttiman de la Sociedad Argentina de Infectología; Florencia Cahn de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología; Pedro Cahn de la Fundación Huésped; Carlota Russ de la Sociedad Argentina de Pediatría; Raquel Piazza de la Sociedad Latinoamericana de Medicina del Viajero; Silvia Monet de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina; y Analía Aquino de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), entre otros.

"Ante la continúa detección de nuevos casos de sarampión en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipios del área metropolitana de la provincia de Buenos Aires asociado a los casos en viajeros debido a la alta movilidad poblacional hacia zonas turísticas en esta época del año, el Ministerio de Salud de la Nación, recomienda continuar y reforzar las medidas de contención de brote en curso a través de la estrategias intensificadas de vacunación y la oportuna detección y notificación de los casos ante la sospecha", indicó la cartera de Salud.

Desde el inicio del brote actual, en la semana 35 del año pasado, los casos confirmados tuvieron la siguiente distribución según residencia: un caso en Córdoba, 25 en la Ciudad de Buenos Aires, y 118 en la provincia de Buenos Aires.

Esos 118 casos, se detectaron en los partidos de 3 de Febrero (3); Almirante Brown (1); Avellaneda (1); Berazategui (1); General San Martín (11); Hurlingham (2); Ituzaingó (6); La Matanza (22); Lanús (1); Lomas de Zamora (3); Merlo (32); Moreno (19); Morón (3); Pilar (3); Quilmes (2); Tigre (1); Vicente López (2); Malvinas Argentinas (4) y Marcos Paz (1).

Por lo tanto, el ministerio dispuso ampliar indicaciones de vacunación en: .

•Ciudad Autónoma de Buenos y Regiones Sanitarias V, VI, VII y XII de la provincia de Buenos Aires.

•Región V: Campana, Escobar, Exaltación de la Cruz, General San Martín, José C. Paz, Malvinas Argentinas, Pilar, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Tigre, Vicente López y Zárate;.

•Región VI: Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora, Almirante Brown, Berazategui, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela y Quilmes;.

•Región VII: Gral. La Heras, Gral. Rodríguez, Luján, Marcos Paz, Merlo, Hurlingham, Ituzaingó, Morón, Tres de Febrero y Moreno.

•Región XII: La Matanza.



Se informó que para residentes de la Ciudad de Buenos Aires y los municipios bonaerenses, las indicaciones ampliadas son:



•Niños de 6 a 11 meses: deben recibir una dosis de vacuna triple viral, "dosis cero". Esta dosis es adicional y no debe ser tenida en cuenta como esquema de vacunación de calendario.

•Niños de 12 meses: Deben recibir una dosis correspondiente al calendario.

•Niños de 13 meses a 4 años inclusive: deben acreditar al menos 2 dosis de vacuna triple viral.

•Mayores de 5 años, adolescentes y adultos: deben acreditar al menos dos dosis de vacuna con componente contra el sarampión (monovalente, doble o triple viral) aplicada después del año de vida o confirmar a través de un estudio de laboratorio la presencia de anticuerpos contra sarampión (serología IgG+ contra sarampión).

•Las personas nacidas antes de 1965 son consideradas inmunes y no deben vacunarse.

.

Para mayor información sobre la vacunación se podrá acceder al sitio https://www.argentina.gob.ar/salud/sarampion.

