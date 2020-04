Ginés González García: "El sistema de Salud tiene mucho mejor respuesta que hace dos meses"

El ministro de Salud, Ginés González García, afirmó esta tarde que "el sistema de salud tiene hoy una capacidad de respuesta mucho mejor que la que tenía hace dos meses" y aseguró que habrá "una tasa muy alta de respiradores por habitante".

En una videoconferencia con la Comisión de Salud del Senado, González García sostuvo que "el sistema tiene hoy una capacidad de respuesta mucho mejor que la que tenía hace dos meses" y puso como ejemplo que "la mitad de las camas de cuidados intensivos están vacías", unas 4.200, según precisó.

Además, resaltó que se están produciendo "120 o 130 respiradores por semana" y que "se van a duplicar en los próximos días", por lo cual aseguró: "Vamos a tener una tasa muy alta de respiradores por habitante".

Respecto del aislamiento obligatorio, González García sostuvo que "claramente por mucho que uno trabaje en mejorar la respuesta de los servicios de salud, si uno no regula la demanda, no administra la forma en que se presentan los casos, ningún sistema pueda dar respuesta, y cuando no hay respuesta se eleva tremendamente la letalidad".

Coronavirus: Rubinstein criticó a Alberto Fernández por darle a Ginés un rol secundario

El ministro además anticipó que el aislamiento obligatorio "va a seguir, en distintas fases, pero sin dudas va a seguir" principalmente "en los grandes conglomerados urbanos" y sin una fecha tentativa de culminación.

Al ser consultado sobre en qué momento y con qué criterios se puede pensar en una cuarentena "menos exigente", el ministro respondió: "Cuándo, no sé. Y claramente será de a poquito. Vamos a seguir con distintas maneras y en distintas fases, pero vamos a seguir sin ninguna duda".

El titular de la cartera de Salud indicó que "el problema son los grandes conglomerados urbanos, ahí va a ser más difícil" flexibilizar el aislamiento, mientras que hay "localidades más pequeñas" en los que se puede pensar en una salida.

Las pandemias que vivió Argentina y cómo cambiaron los hábitos en la sociedad

En este sentido, precisó que el aislamiento "va a ser distinto en donde no ha habido circulación de casos, localidades más pequeñas donde hay incluso una autoregulación" por parte de la gente y agregó: "Hay muchísimos de esos lugares que tienen que recuperar su vida

J.D. / C. P.