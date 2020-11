Alberto Fernández encabezará un homenaje a César Ciglutti, activista LGBTTI

El presidente Alberto Fernández encabezará este martes 10 de noviembre en Casa Rosada un homenaje a César Cigliutti, el expresidente de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) y pionero en la lucha contra la discriminación en Argentina.

El acto se realizará a las 15.30 en la antesala del salón de Mujeres Argentinas del Bicentenario. El jefe de Estado descubrirá un cuadro de César Cigliutti, a poco más de dos meses del fallecimiento del ex presidente de la CHA. El cuadro se sumará a los ya existentes de personalidades del movimiento del LGBT, tales como el activista Carlos Jáuregui y el poeta Néstor Perlongher, entre otros.

