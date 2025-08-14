Alerta por listeriosis en Francia: qué es la bacteria y cómo se contagia

Un brote de listeriosis en Francia generó una alerta sanitaria y provocó la retirada masiva de lotes de quesos contaminados que se vendían en grandes cadenas. Las autoridades investigan el vínculo entre 21 casos detectados desde junio y productos de una quesería específica, lo que llevó a la retirada de todos los lotes fabricados antes del 23 de junio de 2025.

El Ministerio de Salud confirmó un brote de listeriosis por el consumo de un queso

La listeriosis es una infección alimentaria potencialmente grave para embarazadas, recién nacidos, adultos mayores y personas con el sistema inmunológico comprometido. En el brote actual en Francia, se identificaron 21 casos y, hasta ahora, se confirmaron dos fallecimientos en personas con factores de riesgo. Las autoridades francesas recomiendan no consumir los productos afectados y consultar a un médico ante la aparición de fiebre o síntomas gripales tras su ingesta.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

¿Qué es la listeriosis?

La listeriosis es causada por la bacteria Listeria monocytogenes, que se encuentra en el ambiente y puede contaminar alimentos. Aunque la enfermedad es poco común, es grave porque la bacteria tiene afinidad por el torrente sanguíneo y el sistema nervioso, lo que genera cuadros severos.

Los síntomas varían desde fiebre leve hasta septicemia o neurolisteriosis, una infección del sistema nervioso central con alta mortalidad si no se trata a tiempo. En embarazadas, la infección puede causar abortos, partos prematuros o infecciones neonatales graves. El período de incubación es largo, a veces de hasta ocho semanas, lo que dificulta identificar la fuente de contagio.

Brote de listeriosis: cinco datos claves que tenés que sabe

Una de las particularidades de la Listeria es su resistencia a las bajas temperaturas, pudiendo multiplicarse en alimentos refrigerados. Por eso, productos listos para consumir como fiambres, quesos blandos o pescados ahumados suelen ser los alimentos de mayor riesgo. La contaminación se relaciona con fallas en la higiene o en la cadena de producción.

¿Cómo se puede curar la listeriosis?

El tratamiento de las formas invasivas de listeriosis (septicemia, neurolisteriosis, casos materno-neonatales) requiere el uso de antibióticos. En la mayoría de los protocolos europeos, se combinan una penicilina con un aminoglucósido para los casos más graves. La elección y la duración del tratamiento dependen del estado del paciente.

En cuadros menos severos o en etapas tempranas, la intervención médica y el uso de antibióticos reducen la mortalidad y las complicaciones neurológicas. Por esta razón, ante fiebre persistente o síntomas tras consumir un producto retirado del mercado, las autoridades de Francia recomiendan consultar a un médico de inmediato para descartar la enfermedad.

Además, la respuesta pública a un brote de este tipo incluye el retiro de productos, análisis de laboratorio en la planta de producción, refuerzo de los controles y medidas de limpieza y desinfección para detener la fuente de contaminación y evitar nuevos casos. Estas acciones complementan el tratamiento médico para proteger a la población.

El cuadro de listeriosis en Francia

A principios de agosto de 2025, las autoridades sanitarias francesas detectaron un vínculo epidemiológico entre 21 casos de listeriosis y el consumo de quesos de leche pasteurizada producidos por la quesería Chavegrand. Como precaución, la empresa retiró todos los lotes producidos antes del 23 de junio de 2025.

Con la IA y la telemedicina, la Sociedad Rural y OSPRERA buscan extender acceso a la atención médica

Más de 40 lotes fueron afectados, vendidos en grandes cadenas y tiendas de toda Francia, e incluso se distribuyeron a nivel internacional. Las autoridades publicaron los detalles de los productos afectados y un número de atención al consumidor para consultas y devoluciones.

Ante el brote, el gobierno y las agencias sanitarias pidieron a quienes hayan comprado los productos no consumirlos y, si ya lo hicieron, estar atentos a la aparición de síntomas en las próximas semanas. Las campañas oficiales también advierten a embarazadas, personas inmunodeprimidas y adultos mayores que extremen las precauciones.

En un comunicado, la quesería Chavegrand aseguró que había realizado un "plan de análisis muy reforzado" con miles de pruebas y, sin embargo, no encontraron rastros de Listeria en la planta. No obstante, la organización de defensa del consumidor Foodwatch cuestionó la rapidez de los controles: "El problema para los consumidores es que, como de costumbre, estos retiros llegan demasiado tarde, cuando el daño ya está hecho".

RM/ LV / ff