“Bajé porque me moría”, dijo el cordobés rescatado del Everest

por Redacción Perfil

El cordobés que fue rescatado de urgencia en helicóptero luego de que sufrió un edema pulmonar cuando intentaba hacer cumbre en el Everest por segunda vez contó ayer su odisea.

Ricardo Birn (51) había llegado hasta los 8.400 metros sobre el nivel del mar, pero el miércoles decidió volver. Fue el mismo día en el que se produjo un inédito atasco de más de 200 alpinistas esperando su turno para seguir su camino a la cima de la montaña más alta del mundo, que asciende a los 8.848 metros.

Según contó en su página de Facebook desde un hospital de Katmandú, adonde fue trasladado, Birn dijo que eligió volver porque estaba perdiendo la visión en un ojo, se le habían congelado los dedos del pie y no tenía suficiente reserva de oxígeno. Cuando le faltaban menos de 500 metros para hacer cumbre, ya se sentía enfermo y sufría el frío y la altura. Tenía un fuerte dolor en sus costillas y tosía con sangre.

“Llegar al balcón y ver que faltaban como cinco horas y estaba lleno de gente hizo que sacara cuentas y viera que estaba por sufrir muchísimo esa subida y esa bajada. Con un estado tan riesgoso para mi pulmón, fue que decidí pegar la vuelta”, contó el montañista cordobés en un video que publicó desde la capital de Nepal.

“Llegando al campo 4, tuve unos dolores muy intensos en mis costillas derechas. Pensé que había tenido un neumotórax y que se me habían roto las costillas”.

Pudo bajar hasta el denominado campo 3 en medio de fuertes dolores, y decidió inyectarse dexametasona, un glucocorticoide sintético que se usa para combatir los edemas pulmonares en la alta montaña.

“Literalmente creí que me moría. Me he salvado porque me coloqué yo mismo esa ‘dexa’. Después tuve ese rescate terrible, colgado de una cuerda, hasta campo base”, explicó.

Aunque aún permanece internado en un hospital con una neumonía, confía en poder emprender el regreso al país “en breve”. “Espero recuperarme antes del jueves 30, el día en que tengo el vuelo de vuelta hacia Argentina, quiero salir de este cuadro y poder saludar a mis familiares, que están preocupados”, dijo ayer en declaraciones radiales.

“Para mí, la montaña la hice. Esa fue mi noche de cumbre”. “Sobreviví como pude, colgado, desde la cima del Everest”, relató.

En tanto, esta temporada es trágica en el Everest: ya se elevó a siete el número de muertos en el “techo del mundo” en lo que va de temporada, según anunciaron ayer las autoridades y organizadores de expediciones. Esta semana, fueron tres.

Iguazú: encuentran a turista

Ayer al mediodía, dieron con una turista extraviada en el Parque Nacional Iguazú. La mujer, de 27 años y oriunda de Colombia, se perdió luego de transitar por la Ruta Nacional 101, que lleva al área protegida, e ingresó directamente al monte por una zona sin caminos y no habilitada al uso público. El operativo, que movilizó a treinta personas, se inició en la tarde del jueves, luego de que se comunicara a través de su celular con una persona de Brasil, quien dio aviso a autoridades de ese país que contactaron al Parque Nacional.

La búsqueda comenzó alrededor de las 19 y se extendió hasta entrada la madrugada de ayer, con condiciones de lluvia y oscuridad que dificultaron la continuidad de las tareas.

Ayer por la mañana se retomó el operativo con un grupo de cuarenta personas a cargo del rastrillaje de la zona, logrando encontrar a la persona en horas del mediodía. La mujer fue trasladada al hospital público de Iguazú para ser atendida de forma inmediata.