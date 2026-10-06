La ciudad de Buenos Aires fue distinguida con el premio al Mejor Ecosistema de Startups del país

La Ciudad de Buenos Aires fue distinguida internacionalmente como el mejor ecosistema de startups de Argentina al alcanzar el puesto 86 a nivel global en el Global Startup Ecosystem Index 2026, elaborado por la plataforma StartupBlink.

El galardón "Top Startup Ecosystem in Argentina 2026", entregado en Uzbekistán y recibido por autoridades del Parque de Innovación porteño, consolidó la ventaja de CABA —que concentra el 71,4% de la actividad emprendedora del país— sobre distritos como Córdoba, Rosario y Mendoza, ratificando el impacto del trabajo articulado entre el sector público, empresas, universidades e inversores.

Según el ranking, Buenos Aires, que se ubica en el puesto 86 en el Mundo, quedó por delante de Córdoba (228), Rosario (629) y Mendoza (755) en el ranking. Una startup es una empresa emergente que desarrolla soluciones innovadoras, generalmente apoyadas en tecnología, con un modelo de negocio diseñado para crecer y escalar rápidamente.

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Las ciudades ya no compiten solo por infraestructura o tamaño de mercado. Compiten por talento, por capacidad de generar conocimiento y, sobre todo, por su habilidad para transformar ese conocimiento en desarrollo económico real.

El índice elaborado por la plataforma digital, analiza ecosistemas de startups a escala internacional a partir de distintos actores que forman parte de estas comunidades, entre ellos startups, espacios de coworking, aceleradoras e inversores. La medición contempla ,mil ciudades y cien países.

El reconocimiento también se da en un contexto de crecimiento del ecosistema argentino en general. De acuerdo al índice, la Argentina ocupa el puesto 46 a nivel mundial y el cuarto en América Latina y el Caribe, con un crecimiento interanual del 12,2% en el índice 2026. Buenos Aires, por su parte, concentra el 71,4% de la actividad startup registrada en el país.

La distinción posiciona al Parque de Innovación porteño como uno de los espacios desde los cuales la gestión de gobierno articula startups, empresas, inversores, universidades e instituciones para fortalecer su ecosistema de innovación y ampliar sus vínculos internacionales.

Como se recordará, el PI tiene entre sus miembros a más de 80 startups, de 14 áreas diferentes. Ellas aplican para incorporarse, abonan un canon mensual y reciben no sólo una sede e infraestructura para desarrollar sus tareas, sino también la posibilidad de vincularse con empresas, universidades, inversores nacionales e internacionales y otros emprendedores que también integran este ecosistema.

“Buenos Aires tiene talento, emprendedores con ideas innovadoras y una comunidad que todos los días demuestra que puede competir a nivel global. Desde el Parque de Innovación trabajamos para conectar ese talento, generar oportunidades y acompañar el crecimiento de quienes están creando las soluciones del futuro. Que ese esfuerzo sea reconocido internacionalmente nos llena de orgullo y nos compromete a seguir construyendo una Ciudad donde cada vez más startups puedan nacer, crecer y proyectarse al mundo” señaló Yamil Santoro, Director Ejecutivo del PI.

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