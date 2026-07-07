Buenos Aires vuelve a salir a la calle por la Selección: dos plazas, pantallas gigantes y un operativo especial para los octavos

La Ciudad de Buenos Aires volverá a activar este martes su operativo mundialista para acompañar a la Selección Argentina en los octavos de final frente a Egipto. Con Plaza Seeber como sede central y Parque Los Andes como punto barrial, el Gobierno porteño prepara una nueva jornada gratuita con pantallas gigantes, shows en vivo, patio gastronómico y refuerzos en el transporte público para ordenar la circulación de miles de hinchas.

Fuentes del Gobierno de la Ciudad informaron a PERFIL que la propuesta forma parte de La Ciudad Late Mundial, el programa que comenzó el 11 de junio y se extenderá hasta el 19 de julio, día de la final. Hasta el último balance oficial, previo al partido de la Selección del viernes pasado, entre el Buenos Aires Fan Fest y Modo Hincha en BA ya se habían realizado 11 fechas, con más de 115.000 asistentes.

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Más allá de la transmisión de los partidos, en el Ejecutivo porteño destacan el impacto económico de este tipo de eventos. Según señalaron, la industria del entretenimiento funciona como un motor de desarrollo porque genera empleo, activa zonas comerciales y produce movimiento en rubros vinculados a la gastronomía, el turismo, la seguridad, la limpieza, la logística y la producción técnica. En cada fecha de la Selección, bares y restaurantes cercanos a los puntos de encuentro se suman con promociones, ambientaciones temáticas, sorteos y actividades especiales para extender la previa y el pospartido.

Dos formatos para vivir el Mundial en el espacio público

El programa La Ciudad Late Mundial se organiza bajo dos modalidades complementarias. Por un lado, el Buenos Aires Fan Fest, que funciona como sede central en Plaza Seeber, en Palermo. Por el otro, Modo Hincha en BA, una propuesta itinerante que busca llevar la experiencia mundialista a distintos barrios porteños con transmisiones en pantalla gigante y actividades recreativas.

Según explicaron fuentes oficiales, la iniciativa apunta a ofrecer un espacio público gratuito, seguro y de calidad para que vecinos, familias y turistas puedan compartir la pasión por el fútbol.

Al mismo tiempo, forma parte de la estrategia con la que la Ciudad busca consolidarse como candidata a Capital Mundial del Deporte 2027.

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Plaza Seeber, el gran punto de encuentro

La sede principal volverá a instalarse este martes en Plaza Seeber, ubicada sobre la avenida del Libertador y avenida Sarmiento, donde el Buenos Aires Fan Fest cuenta con capacidad para recibir hasta 30.000 personas.

La actividad comenzará a las 11:30 con una presentación de Fiesta Polenta, que volverá a subir al escenario a las 15:15, una vez finalizado el encuentro de la Selección. A las 13:00 será el turno del partido entre Argentina y Egipto, correspondiente a los octavos de final, mientras que desde las 17:00 continuará la jornada con la transmisión del cruce entre Suiza y Colombia.

Además de las dos pantallas gigantes donde se emitirán los partidos, el predio contará con un patio gastronómico integrado por food trucks, espacios recreativos para toda la familia, artistas itinerantes, propuestas para las infancias y sectores destinados a fotografías con réplicas de la Copa del Mundo y el tradicional Camión de la Selección.

Parque Los Andes

En paralelo, Modo Hincha en BA volverá a trasladar el clima mundialista a los barrios. En esta oportunidad, el punto de encuentro será Parque Los Andes, en la intersección de avenida Corrientes y Dorrego, donde desde el mediodía los vecinos podrán compartir la previa y seguir en pantalla gigante el partido entre Argentina y Egipto.

La jornada también incluirá la transmisión del encuentro entre Suiza y Colombia a partir de las 17 y una serie de propuestas impulsadas junto a comercios de la zona. Bares y restaurantes cercanos ofrecerán promociones especiales, ambientaciones temáticas y distintas acciones para acompañar la convocatoria y extender la actividad antes y después de los partidos.

Un operativo de Seguridad para miles de personas

Aunque ninguno de los dos eventos implicará cortes de tránsito, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desplegará un operativo especial para garantizar la circulación y la seguridad de los asistentes.

Fuentes oficiales indicaron que en el Buenos Aires Fan Fest trabajarán 180 efectivos de la Policía de la Ciudad, 160 vigiladores privados y tres ambulancias, además de personal de distintas áreas operativas.

También habrá un refuerzo en el transporte público. La Línea D de subte extenderá su horario para acompañar la salida desde Plaza Seeber, mientras que la Línea B aprovechará la extensión del programa Corrientes 24 Horas para quienes asistan a Parque Los Andes.

A eso se sumará un refuerzo de colectivos estratégicos y una mayor disponibilidad de taxis en las zonas de mayor afluencia.