Calendario de feriados de diciembre: cuándo es el próximo

Tras el feriado largo en la Argentina por el Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen, los argentinos cuentan con un descanso más antes de que termine el calendario de diciembre.

Cuándo es el próximo feriado en diciembre

Según el calendario oficial de feriados que informa la Jefatura de Gabinete en su sitio oficial, en lo que resta del año solo queda un asueto. Se trata del jueves 25 de diciembre, fecha en la que se festeja la Navidad.

Navidad es una de las fechas más relevantes del calendario litúrgico, dado que se conmemora el nacimiento del Niño Jesús. En estas fechas, amigos y familias se reúnen para festejar la fecha.

El 24 de diciembre no está fijado como feriado nacional en la Argentina. Sin embargo, en algunas áreas, como la administración pública, las entidades bancarias y ciertos comercios, la actividad termina al mediodía. De este modo, se ofrece la posibilidad de anticipar los preparativos para la víspera de Navidad.

Cómo serán los feriados en 2026

Hasta el momento no se confirmó el calendario oficial de feriados 2026. Lo que sí continúa vigente es el Decreto 314/2025, publicado por el Gobierno en agosto, que establece una modalidad especial para el traslado de los feriados que caen durante un fin de semana.

Según la norma, “los feriados nacionales trasladables previstos en el artículo 1° de la Ley N° 27.399 que coincidan con un sábado o domingo podrán moverse al lunes siguiente o al viernes anterior, según lo disponga la Autoridad de Aplicación”. Esta decisión quedará en manos de la Jefatura de Gabinete, por lo que la confirmación de las fechas exactas se dará a medida que se acerque cada feriado.

Los feriados que ya están confirmados son los siguientes:

Enero

Jueves 1° de enero: Año Nuevo (feriado inamovible)

Febrero

Lunes 16 de febrero: Carnaval (feriado inamovible)

Martes 17 de febrero: Carnaval (feriado inamovible)

Marzo

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (feriado inamovible)

Abril

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (feriado inamovible) y Jueves Santo (día no laborable)

Viernes 3 de abril: Viernes Santo (feriado inamovible)

Mayo

Viernes 1° de mayo: Día del Trabajo (feriado inamovible)

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo (feriado inamovible)

Junio

Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes (feriado trasladable)

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano (feriado inamovible)

Julio

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia (feriado inamovible)

Agosto

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín (feriado trasladable)

Octubre

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Noviembre

Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable)

Diciembre

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

Viernes 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible)

