La provincia de Buenos Aires vivirá el fin de semana largo de carnaval 2026, conformado por los feriados del lunes 16 y 17 de febrero, con un calendario nutrido de eventos que se desarrollarán en municipios históricos. Se ofrecerán distintas puestas en escena con muñecos gigantes, construcción de carrozas con una grilla pensada para toda la familia, famosos artistas nacionales y trajes con diseños únicos. Uno de los más destacados es el de Lincoln, que cuenta con más de 100 años de historia.

Cada uno de los espectáculos contará con entrada gratuita y arancelada en importantes localidades del territorio bonaerense. Además, contará con celebraciones en la Costa Atlántica en el marco de la temporada estival.

Se presentaron el último fin de semana en Lincoln, denominada como la “Capital Nacional del Carnaval Artesanal”, como parte del cronograma divulgado por el Poder Ejecutivo local, La Konga y Rusherking.

Carnaval de Lincoln 2026

Además, brindarán conciertos en vivo Los Caligaris, Valentina Márquez, El Colo y la Banda Fest, Lalo y Pety y Mario Luis.

Cronograma detallado de shows del Carnaval de Lincoln 2026

- Los Caligaris (lunes 16 de febrero)

- Valentina Marquez (16 de febrero)

- Mario Luis (16 de febrero)

- El Colo y la Banda Fest (16 de febrero)

- Lalo y Pety (16 de febrero).

Dolores: Carnaval del Sol 2026

Por otra parte, dio comienzo el Carnaval del Sol 2026 en la ciudad de Dolores, que inició el 6 de febrero y, tendrá su segunda parte entre el viernes 13 y lunes 16 del corriente, fin de semana largo, en el Corsódromo de Antú Kawin.

Con más de 300 bailarines en escena, el carnaval volverá a ser una vidriera del trabajo artístico que las comparsas locales realizan durante todo el año. En esta edición, las noches del 12 y del 15 estarán especialmente dedicadas al carnaval tradicional, una apuesta que recupera el espíritu original de la fiesta y que cada temporada suma mayor adhesión del público.

Carnaval del Sol de Dolores 2026

El cierre del Carnaval del Sol 2026 llegará el lunes 16 de febrero, como corolario del fin de semana largo con un show en vivo de Los Totora, la banda platense será la encargada de poner el broche de oro a una fiesta, que ya se convirtió en un clásico del verano en la provincia de Buenos Aires.

En lo que respecta al valor de las entradas, el Carnaval del Sol 2026 del municipio de Dolores informó que la general tiene un costo de $5.000 Las localidades pueden adquirirse de manera presencial en la Secretaría de Cultura, de lunes a viernes de 7 a 13 horas, o de forma online a través de la plataforma plateaunotickets.

Carnaval del Arte y la Alegría de Guaminí

Otra de la cabeceras del carnaval 2026 en la Provincia, es Guaminí, situada en el extremo oeste e invita al público al Carnaval del Arte y la Alegría que empezó el sábado 7 de febrero y culminará el domingo 15.

La entrada general para el Carnaval de Guaminí 2026 tiene un costo de $10.000 el día del evento en el corsódromo, mientras que la entrada anticipada se consigue a $8.000. Los menores de 12 años, personas con discapacidad y residentes de la localidad ingresan sin costo.

Los Toldos: carnaval local

Fechas: 14, 15 y 16 de febrero

Carnaval de Los Toldos

Lugar: Av. San Martín

Entrada: gratuita

