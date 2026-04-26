Chernobyl y Guernica fueron devastadas un 26 de abril

El 26 de abril de 1986, un accidente hizo volar por el aire el reactor 4 de la central nuclear Vladimir Lenin, en Ucrania, a 18 kilómetros de la ciudad de Chernobyl y a 17 de la frontera con Bielorrusia.

En el otro extremo occidental de Europa, también un 26 de abril, pero de 1937, las fuerzas aéreas de la Alemania nazi y las italianas de Benito Mussolini se aliaron al ejército de Francisco Franco para derrocar el gobierno republicano español. Eran los años de la Guerra Civil durante la Segunda República Española y la ciudad vasca de Guernica, el bastión norte de la resistencia republicana.

El estallido uncraniano fue el peor accidente nuclear de la historia y provocó enormes daños ambientales, con secuelas que el planeta –especialmente las geografías más próximas- padecerán durante miles de años más, a causa de la persistencia de isótopos radiactivos, átomos que siguen emitiendo radiación hasta estabilizarse lentamente. Ucrania pertenecía todavía a la URSS.

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Guernica. El 26 de abril de 1937 fue bombardeada; el 85% de la ciudad quedó devastada.

En los locos años 30, a 30 minutos de Bilbao y a una hora de la ciudad de San Sebastián, Guernica ya era el centro de la cultura vasca, un dato que importó poco y nada a las fuerzas del Eje Roma-Berlín. Un pacto de acero que con botas de plomo iría derribando trincheras hasta hacer alianzas con Tokyo, en el imperio japonés.

Con 49 años de diferencia entre los desastres de Guernica y Chernobyl, las fatalidades, la guerra y la desmedida ambición de poder dejaron una inmensa estela de daños detrás de sí. ¿Qué nos dejaron Guernica y Chernobyl? Muchas pérdidas y dudosos aprendizajes.



Guernica, 26 de abril de 1937



El bombardeo se produjo un lunes, día en que abría el mercado local, uno de las actividades sociales vascas más tradicionales y convocantes, aún hoy.

A las 16 hs en punto, la Legión Cóndor sobrevoló la zona y comenzó a lanzar contra la población una metralleta de entre 31 y 46 toneladas de bombas incendiarias o explosivas. El 85 % de todo lo que estaba en pie, quedó destruido entre las 16:20 y las 19:40 horas.

Algunos – los menos - lograron huir hacia los bunkers construidos en los montes. ¿Cuántos murieron? Ya es imposible saberlo, porque el confuso rango de decesos oscila entre 126 y 2000, mientras la cifra oficial es de 1.000, y se calcula que unas 10.000 personas circulaban aquel día por Guernica.

Cómo es Guernica, destino y elegía de Pablo Picasso, hoy símbolo europeo de la paz

Casi todo quedó devastado, pero curiosamente, el puente de Guernica (el mejor blanco para incomunicar a la población), la Casa de Juntas y el Árbol de Guernica lograron sobrevivir.

Guernica, el cuadro de Pablo Picasso ya estaba pintado en junio de 1937. La indignación fue mundial.

Volver a poner orden en ese desastre demandó más de una década. A fines de 1941, los prisioneros de guerra levantaron 60 toneladas de escombros, pero para el 2 de septiembre de 1945, cuando Japón se rindió en la bahía de Tokio, poniendo fin a la Segunda Guerra Mundial, todavía quedaba mucho de Guernica patas para arriba.

Avancemos un momento hacia un futuro oscuro y detengámonos en el 26 de abril de 1986, al otro lado de Europa.

Chernobyl, 26 de abril de 1986

A 2,7 km de distancia, la ciudad más próxima a la central nuclear Vladimir Lenin es Pripyat. Sin embargo, siempre se identificó el fatídico accidente del 26 de abril de 1986, como de Chernobyl.

Mientras los ucranianos dormían -ironías del destino- en la Central chequeaban que todo estuviera en orden.

Durante una prueba de seguridad, la potencia subió abruptamente, provocó una explosión química y, un segundo estallido a la 1:23 hs, avisó que estaba volando literalmente por el aire la tapa de 1200 toneladas del reactor 4.

Central nuclear de Chernobyl.

Los que atinaron a levantarse vieron un incendio y luego una negra columna radiactiva alzándose hasta Dios. El embudo letal salió a pasear por Europa, recorrió 162.000 kilómetros cuadrados y desafió incluso el Atlántico rumbo a América del Norte.

Inmediatamente, el reactor expulsó inmensas cantidades de dióxido de uranio, óxido de europio, carburo de boro, erbio, aleaciones de circonio y grafitos, todos materiales radiactivos y tóxicos que superaron 500 veces el impacto que la bomba atómica de Hiroshima había causado en la ciudad japonesa, en 1945.

Fue la mayor catástrofe energética del mundo, pero los apresurados lo comparan con el accidente nuclear de Fukushima (2011), que en realidad fue provocado por un terremoto seguido de un tsunami, que dejó 1 muerto y 18 heridos en Japón.

En el momento de la doble explosión ucraniana, murieron 31 personas. A las 3:30 y durante 36 hs seguidas, se evacuó a los pobladores del primer cordón de Pripyat, 10 km a la redonda de la planta, que se fueron sin nada sobrecargados hasta el tuétano de radiactividad.

Chernobyl en la versión de HBO. La serie de 2019 fue lo más visto sobre el tema.

Luego se trazó un nuevo cordón de exclusión, que abarcó a la ciudad de Chernobyl, dentro de un radio de 30 kilómetros. Hasta el 2 de mayo, la gente fue abandonando aterrada los despojos de su vida pasada, sin poder siguiera despedirse de los mil irradiados que jamás volverían a ver.

Cuando se tuvo cierta claridad para hacer alguna medición, se dijo que los empleados de la planta que no habían tenido equipos de protección adecuados para enfrentar las explosiones y las emergencias de las siguientes horas del salvataje recibieron rayos X y rayos gamma 2.000 veces superiores a una dosis letal de 100 röntgens por hora, tal como se medía entonces a la radiación ionizante.

Antes del fin de mayo, eran 135.000 los evacuados y, durante la década siguiente, 215.000.

Moscú, 26 de abril de 1986

Mientras todo esto sucedía, el Kremlin reaccionó rápidamente y sobrevoló 1.800 veces sobre el reactor 4, arrojando desde el aire una mezcla de materiales para contener el derrame radiactivo y, con eso, una reacción en cadena.

Desde el cielo, cayeron cinco mil toneladas de arcilla, plomo, arena, boro, y dolomita. Expertos internacionales comprobaron luego que nada de ese material dio en el blanco -el núcleo dañado del reactor- y que semejante peso terminó desmoronando lo poco que había quedado en pie.

“Aunque haya errores, el uso pacífico de la energía nuclear daría soluciones a la humanidad”

La URSS intentó también construir un túnel para refrigerar el reactor desde el subsuelo, pero fue un esfuerzo inútil que luego terminó rellenándose con hormigón.

Chernobyl después del 26 de abril

La contaminación de Chernobyl no se esparció de manera uniforme. Los vaivenes meteorológicos formaron bolsones radiactivos.

Además del entorno cercano, el país más afectado fue Bielorrusia, que recibió el 60% de la radiación proveniente de la explosión. Le siguió Rusia con 49.800 km2 contaminados; y en Ucrania, 37.200 km2.

Chernobyl en el cine. Chernobyl: the final warning (1991) otorgó un protagónico a Jon Voight.

La onda expansiva no reconocía fronteras áreas: una nube tóxica sobrevoló 300 km2 de Italia y ante la impotencia de no poder vallar el aire, Suecia, Finlandia, Austria, Noruega, Bulgaria, Suiza, Grecia, Eslovenia y Moldavia se apresuraron a cerrar las compuertas terrestres imponiendo estrictos controles alimentarios para evitar que vegetales y animales irradiados ingresaran a sus territorios y causaran más muertes todavía.

Por entonces, estaba absolutamente prohibido pasear por áreas forestales y entrar a zonas de caza y pesca; vender o comprar leña era un delito.

Renos, jabalíes, ciervos, samis y muchas otras especies morían por comer pastos contaminados.

Cuando la explosión, el reactor 4 contenía 190 toneladas de combustible nuclear. Se calculó que la mitad del yodo y un tercio del cesio contenido en ese volumen fueron expulsados a la atmósfera.

Además de aberraciones zoológicas, nacimientos con malformaciones e intoxicaciones varias con yodo radiactivo, desde entonces proliferaron sobre todo los casos de cáncer de tiroides en Rusia, Bielorrusia Y Ucrania, los países más directamente afectados por el accidente de Chernobyl.



Guernica y Chernobyl en el arte

Aunque muchos no lo conocieran –ni siquiera el pintor Pablo Picasso- el horror que padeció Guernica en 1937 despertó condolencias mundiales. El abuso de poder y el bombardeo sobre inocentes inspiraron el famoso cuadro Guernica de Picasso. El descomunal cuadro de 3.49 m x 7.77 m ya estaba listo en junio de ese mismo año.

Guernica de Pablo Picasso. Desde 1981 se exhibe en el Museo Reina Sofía de Madrid.

Picasso lo pintó porque se lo había pedido el director general de Bellas Artes, Josep Renau en nombre de la Segunda República Española (la que Franco quería derrocar). El Guernica de Picasso se exhibió inicialmente en el pabellón que España tuvo en la Exposición Internacional de Bellas Artes celebrada en París.

Pero en 1940, para preservarlo, Picasso le pidió al Museo de Arte Moderno de Nueva York que se lo quedara, para exhibirlo allí y restituirlo a su patria, cuando un gobierno republicano volviera a regir los destinos de España. Como si lo hubiera intuido, se dice que Adolf Hitler intentó comprarlo para destruirlo.

Nueva York cumplió con su palabra y atesoró la obra cumbre del malagueño con el fin de recaudar fondos para las víctimas de la Guerra Civil española. Entre 1958 y 1981, estuvo en el MoMa de Nueva York y finalmente regresó a España, donde se exhibe en un salón exclusivo del Museo Reina Sofía de Madrid.

Guernica mientras tanto se conforma con una reproducción sobre cerámica, a tamaño real, exhibida en la calle Pedro de Elejalde.

Con todo, Guernica tuvo mayor suerte que Chernobyl. Creció sobre la Reserva Natural de Urdaibai, repleta de verdes humedales, sin mencionar varias de las hermosas playas del País Vasco, como Laga y Laida.

Junto a la Casa de Juntas, un célebre roble se ganó la estatura de símbolo político de la paz, ya que milagrosamente sobrevivió al bombardeo de 1937.

Había sido plantado allí en 1742 y a su sombra se sellaban acuerdos de convivencia. Allí se acordaron los “fueros” que otorgaban autonomía a los vascos y bajo el Arbol de Guernica sigue jurando hoy el presidente vasco, ya que la comunidad goza de cierta autonomía.

Junto a él, se reunieron siempre los Señores de Vizcaya y los políticos vascos que decidían el destino de la comunidad.

Bueno… digámoslo: el roble de Guernica sobrevivió a las bombas, pero no al hongo que lo mató en 2015; inmeditamente fue reemplazado por el actual y su valor simbólico sigue intacto.

En Chernobyl quedó un Bosque Rojo y las ranas se oscurecieron por producir más melanina para sobrevivir a la radiación. Esa tragedia de 1986 también llegó al arte, en este caso, el cine, ya que inspiró 11 series y películas.

La primera de ellos, se hizo apenas un mes después del desastre, se estrenó en 1987 y tiene un alto poder de concentración y valor documental. Kolokol Chernobylya fue dirigida por pr Rollan Sergienko y tiene la potencia testimonial de los heridos y sobrevivientes del desastre.

El Sarcófago de Chernobyl.

La más vista y promocionada en el mundo fue Chernobyl, la serie de cinco entregas de HBO (2019) que dejó al descubierto que hubo fallas que se podrían haber evitado. Filmada mayormente en Lituania, Rusia la objetó, diciendo que era un “fraude histórico” y respondió con su propia versión de los hechos, la película Chernobyl: Abyss (2020).

El tema inspiró de todo: Volki v zone (1990) se concentró en la horda de saqueos que continuó al desastre; Chernobyl: The Final Warning (1991) rescató del olvido a John Voight; Atrapados en Chernobyl (Chernobyl Diaries, 2012) convirtió la tragedia en una película de terror.

Y el toque de espectacularidad llegó con Bruce Willis y La jungla: Un buen día para morir (A Good Day to Die Hard, 2013), que hizo del desastre nuclear una película de acción con villanos, helicópteros y huida a tiempo.

El Sarcófago de Chernobyl

Más allá del arte, las discusiones, las acusaciones cruzadas y las lágrimas que llegaron tarde, había que contener la ola radiactiva desmadrada en 1986.

Desde entonces y hasta hoy se construyeron tres sarcófagos diferentes (sí, se llamaron así) para tapar el reactor, contener su contenido y que todo quedara encriptado. Hubo que hacer tres porque la atmósfera irradiada corrompía los materiales de cada instalación.

La tapa definitiva se llamó “Nuevo sarcófago seguro” (NSC) y es una inmensa mole móvil de 110 metros de alto y 150 metros de ancho que pesa 30.000 toneladas. Se construyó a dos cuadras del reactor y se la encajó sobre él, gracias a un sistema de rieles. Obra de la empresa francesa Novarka, la pagaron 28 países y costó € 1.500 millones. Estuvo lista recién en 2016.