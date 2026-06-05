SOCIEDAD Fundador de los Redondidtos de Ricota Conmoción: a los 77 años, murió el Indio Solari, ídolo popular e ícono del rock argentino Conmoción: los 77 años, murió el Indio Solari, ídolo popular e ícono del rock argentino Indio Solari | CEDOC Hoy 09:27 Conmoción: los 77 años, murió el Indio Solari, ídolo popular e ícono del rock argentino También te puede interesar Murió el Indio Solari a los 77 años Tras la muerte de José Sanfilippo y Chunchuna Villafañe, solo queda Marilina Ross de los famosos que acompañaron a Perón en el vuelo de 1972 Cultura, negocios y fútbol: la inesperada alianza entre la icónica revista de skate Thrasher y la Selección argentina Quiniela de hoy Jueves 4 de junio: todos los resultados de la Nacional y Provincia En esta Nota