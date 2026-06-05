viernes 05 de junio de 2026
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Conmoción: a los 77 años, murió el Indio Solari, ídolo popular e ícono del rock argentino

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Indio Solari
Indio Solari | CEDOC

Conmoción: los 77 años, murió el Indio Solari, ídolo popular e ícono del rock argentino

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