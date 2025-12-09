Continúa el paro de colectivos en el AMBA: cuáles son las líneas que no circulan hace más de 96 horas

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) amaneció este martes con complicaciones para los usuarios del norte y sur del conurbano bonaerense, debido a que los choferes de distintas líneas sostienen el paro de colectivos que ya lleva más de 96 horas de cese de la actividad. Los empleados de las empresas prestadoras del servicio sólo han abonado el 50% de los haberes correspondientes al mes de noviembre y la medida se sostendrá hasta que perciban la totalidad de su sueldo.

Se trata de las firmas Micro Ómnibus General San Martín (MOGSM) y Micro Ómnibus Quilmes (MOQSA). Los delegados de las respectivas compañías manifestaron que “el cese podría continuar hasta que paguen la totalidad de los salarios”.

Reforma Laboral: ATE confirmó el paro del martes y endurece la presión sobre Milei

Las 11 líneas de colectivos que sostienen el paro de colectivos en el AMBA y su conexión con CABA

Las 11 líneas que mantienen el paro de colectivos este 9 de diciembre son las siguientes: 159, 219, 300, 333, 372, 383, 407, 437, 603, 619 y 707.

Paro de colectivos

Para brindar mayores precisiones sobre la envergadura y las complicaciones que ocasiona la medida de fuerza para los pasajeros, la línea 159 de MOQSA conecta las localidades de Florencia Varela y Berazategui con el centro de la Ciuda de Buenos Aires (Correo Central, San Telmo, La Boca), atravesando Quilmes, Wilde y Avellaneda.

En tanto que, la línea 219 enlaza zonas de Quilmes, Berazategui y Florencio Varela, con varios ramales que van desde la Estación Quilmes hacia destinos como Alpargatas, Barrio El Carmen, La Porteña, Cruce Varela y El Mirador, utilizando avenidas clave como Mitre, San Martín y el Camino General Belgrano.

Paro de colectivos: qué líneas no prestan servicio este viernes

Los empresarios del sector le comunicaron a Nación que implementarán un plan de pago desdoblado de salarios de carácter “excepcional y transitorio” con el objetivo de “preservar la prestación del servicio y la totalidad de las fuentes de trabajo” del transporte automotor del AMBA.

Paro de colectivos en el AMBA

A través de un comunicado oficial desde la Unión Tranviarios Automotor (UTA), enfatizaron: “El salario es el esfuerzo diario con lo que hemos cumplido nuestras obligaciones laborales y constituye el sustento directo de nuestras familias. Motivo por el cual exigimos el inmediato pago del mismo, alertando que no podemos ni debemos continuar trabajando si no se cumple con este derecho esencial”.

Paro de colectivos: la UTA rechaza el pago de aguinaldos en cuotas que anunciaron las empresas

En cuanto al pago del medio aguinaldo, las empresas tienen tiempo de liquidarlo hasta el 18 de diciembre.

Aunque la ley contempla un margen administrativo para los empleadores. Existe una extensión permitida de cuatro días hábiles adicionales para concretar la transferencia de los fondos. La fecha límite para la acreditación del dinero en las cuentas sueldo es el miércoles 24 de diciembre.

