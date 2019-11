Eran compañeros de trabajo, jugaron al Quini y el millonario premio los enfrentó

Dos compañeros de trabajo cordobeses fueron protagonistas de un insólito enfrentamiento. Lo que debió ser un motivo de celebración, dado que el 16 de octubre ganaron 44 millones de pesos en el Quini 6, se convirtió en una batalla mediática.

Eduardo Martí, oriundo de Villa Dolores y empleado de limpieza de los Tribunales locales, jugó dos billetes de lotería en conjunto con la trabajadora de esa dependencia judicial, Victoria Castellano. Hasta aquí todo normal. Sin embargo, el conflicto se desató cuando con una de esas boletas se hicieron beneficiarios de un millonario premio: nada menos que 44 millones de pesos. En ese momento, mientras el hombre decía que debía compartir el premio con su compañera, la mujer argumentaba que en realidad le correspondía solo a ella el dinero.

"A mí me gusta jugar y siempre sacaba la Quiniela, siempre me dijeron que tenía suerte. Y ella me dijo que juguemos una boleta a medias. No jugamos una, jugamos dos: ella pagaba la del Quni y yo la del Loto, pero el premio era compartido", contó el hombre en declaraciones al medio local El Doce Tv.

En ese sentido, agregó lo que ocurrió cuando la mujer se enteró que habían acertado los números: "Me dice 'gané yo o ganaste vos'. Y le dije 'doctora, acá jugamos a medias salga quien salga'. Ella me decía que no me iba a dar. Ahora quiere hacerse como que me donó dinero, a mí no me donó nada". Asimismo, detalló que establecieron delante de un escribano que "el premio era compartido".

Enojado por la actitud de su compañera, Martí arremetió: "Ella metió la pata, sino no sé si me hubiera dado plata, ahora dice que es buenita. Ella no cuenta que una noche fue a casa con una de las hijas y me tiró como queriéndome trabajar la psiquis . Está mal, está equivocada, debe tener esclerosis porque se olvida que hablamos que era a medias".

En declaraciones a la radio Juntos de Villa Dolores la abogada dio su versiónde los hechos y sostuvo que generalmente, desde septiembre, Martí salía a jugar dos boletas de Quini 6, una a nombre de las hijas de la funcionaria, y otra a medias, entre ella y el ordenanza. El 16 de octubre, el hombre jugó y se llevó las boletas a su casa. Esa noche, ganó la jugada de ella con sus hijas, pero su compañero le habría dicho: "Doctora a la boleta le tengo yo, compartamos el premio”, propuesta que ella aceptó.

Luego los dos fueron a un escribano y acordaron que el premio, al que si se le descuentan los impuestos correspondientes alcanza la suma de 32 millones aproximadamente. Con su palabra, la letrada puso punto final a las especulaciones que comenzaron a circular tras conocerse la noticia, las cuales sostenían que ella había roto su palabra y no quería darle el dinero a Martí.

Finalmente ambos llegaron a un acuerdo y el hombre además, cumplió con una promesa que hizo: una gran fiesta para sus familiares, vecinos y amigos en las que no faltó nada: música, bebidas y hasta show musical. En ese contexto, Castellano asistió al encuentro y aprovechó para limar asperezas y precisó: "Le agradezco a Edu, porque sin él yo no hubiese ganado la mitad del premio".

F.D.S./FeL