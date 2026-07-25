Cuando el Papa Franciso alzó el pulgar por Margarita

La iniciativa de canonizar a Margarita Lalor Cavanagh no es nueva. Se puso formalmente en marcha en el año 2013, cuando el Cardenal Mario Aurelio Poli era la cabeza del Arzobispado de Buenos Aires.

Allí se presentó una carpeta de solicitud de canonización con la biografía de la fallecida, informes científicos, escritos de sus acompañantes y cuidadores y un pormenorizado detalle de numerosos testimonios de beneficiados por los sucesos que se consideran sanaciones milagrosas.

En rigor de verdad, desde tantísimo antes, el año 2005.

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Rebobinemos hasta el primer stop, el 6 de mayo de 2008 cuando se presentó en la Comisión para las Causas de Canonización del Arzobispado de Buenos Aires la solicitud de Marcela Lalor Cavanagh, hermana menor de Margarita, para que se tomara “testimonio de personas de edad avanzada sobre la vida y obra de Margarita Lalor Cavanagh, a fin de no perder dichos testimonios”.

Es decir, para que esas declaraciones valiosísimas no se esfumaran, en virtud de la edad avanzada de los declarantes.

Esa solicitud está firmada por el Pbro. Dr. César Sturba y Luis Glink, quienes autorizaban a la Dra. Mercedes Mónica Villamil y al R.P Ricardo Daniel Medina a tomar esas declaraciones, que luego se sumaron al pedido formal de canonización, en 2013.

Nueve años más tarde de la presentación del 2013, el 6 de mayo de 2022, Victoria Campos de Rohm, presidenta y co-fundadora de A.E.D.I.N. un centro de rehabilitación de niños y jóvenes con parálisis cerebral y diversos trastornos del desarrollo rompió el frío episcopal y presentó lanzas solicitando en nombre del organismo “la apertura de la Causa de Beatificación y Canonización de Margarita” porque “el modo con el cual ella llevó su enfermedad, su fe, su alegría y amor por la vida, son ejemplares para todos nosotros y especialmente para las personas con discapacidad y sus familias”.

Es decir, no fue esta vez una institución religiosa quien rompió filas pidiendo reconocimiento eclesiástico sino la Asociación en Defensa del Infante Neurológico (AEDIN), una prestigiosa institución científica de Buenos Aires. Y cuando la ciencia toma la delantera en una cuestión de fe, tal blindaje impacta.

En esa misma carta, AEDIN determina: “Para toda esta gestión nombramos a una comisión encabezada por el Padre Lisandro Boyle, párroco de la Parroquia Santa Clara de Asís, amigo de nuestro centro, como postulador de la causa, a la Lic. Teóloga Ana Esteva y a todo el departamento de pastoral de nuestro centro en la persona de la Catequista Adriana Cynthia de Paz”.

"Santa" Margarita sería la primera santa discapacitada del mundo y es argentina

Aclaremos que AEDIN nació en 1964 como voluntariado en estrecho contacto con la División de Neurología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Hoy es autónoma, ejemplar y cuenta con espacio propio (Teodoro García 2948, Colegiales).



El Papa Francisco alzó el pulgar por Margarita

Volvamos otra vez a rebobinar. Segundo stop: días después del 9 de junio de 2005.

“La primera vez que escribí a Monseñor Bergoglio fue poco tiempo después de la muerte de Margarita, en 2005. Le llevé mi carta al Arzobispado de Buenos Aires para consultarle algo puntual. Un periodista quería hacer un programa de televisión acerca de Margarita, pero yo temía que desvirtuara la esencia de lo que era ella, por eso le pedí su consejo.

“Monseñor Bergoglio me respondíó apenas una hora después, por teléfono. Fue él el primero que me dijo que Margarita ya estaba propuesta para Causa de los Santos. Para mí en ese momento fue una sorpresa”, rememora Marcela Lalor Cavanagh.

“Luego le escribí otras veces consultando temas relacionados con ella. Siempre me respondía por teléfono el mismo día, recuerdo perfectamente sus palabras: "Marcela sigan con la Causa de Margarita".

“La última carta se la llevé a Roma en 2024 cuando ya era el Papa Francisco. Pero no le hacía preguntas ni esperaba respuestas, porque el Papa es quien da el dictamen final acerca de una Causa de santidad y yo no quise comprometerlo pidiéndole respuestas, como cuando era Arzobispo. De todos modos le respondió al padre Boyle refiriéndose a la santidad de Margarita y haciéndome saber que había recibido mi carta:

El grupo de amigas de oración de Margarita, que continúa con sus tradicionales reuniones de los miércoles, y el Padre Lisandro Boyle, actual párroco de la Parroquia Santa Elena (Juan F. Seguí 3815, CABA), su confesor y amigo, secundan la iniciativa de AEDIN. Como mencioné en la segunda línea (recuerdo, por si se perdió) en 2013, la carpeta de solicitud de canonización se presentó “formalmente” en el despacho del flamante Arzobispo Aurelio Mario Poli, quien tomó la posta cuando Jorge Bergoglio viajó a Roma para el Cónclave que elegiría al sucesor de Benedicto XVI y nunca más regresó a Buenos Aires.

El respaldo del Papa Francisco no se hizo esperar. De puño y letra, le envió al Padre Boyle, un mensaje emotivo y esperanzador:

“Querido hermano, gracias por tu correo.

“Me alegra que estés ‘metido’ en la causa de Margarita Lalor Cavanagh. Seguro que este contacto con la santidad te hará más santo todavía.

“Te acompaño desde aquí y quedo a tu disposición.

“Rezo por vos, por favor seguí haciéndolo por mí.

“Que Jesús te bendiga y la Virgen Santa te cuide.

“Fraternalmente, Francisco.

“P.D. Mis saludos a Marcela Lalor. Recibí su carta junto a la tuya. F.”

En 2023, ampliada con más casos y más testimonios -y a falta de respuestas todavía, tanto como hoy- la carpeta santa se reseteó para activar la solicitud en el despacho de Monseñor Jorge Ignacio García Cuerva, cuando el obispo santacruceño –que solía misionar en los barrios populares El Palito y El Garrote, en Tigre- sucedió a Poli.

“Yo sé que al Papa Francisco le interesaba mucho la causa de Margarita Lalor Cavanagh, y tengo constancia de eso. Pero bueno, los tiempos eclesiásticos son más lentos. Yo llegué recién a esta tarea, empezando a acompañar todas las Causas de los Santos”, anticipa el Padre Alejandro José Puiggari, Pro-Vicario General del Arzobispado de Buenos Aires.

El supplex libellus, la demanda escrita que peticiona la santidad de Margarita continúa su dulce espera. Y una comunidad creciente sigue rezando para que Dios ilumine a quien corresponda. Mientras tanto, el aura de Margarita sigue irradiando esos folios –o los desactualiza, según se mire- a medida que se suman nuevos milagros.

Para conocer algunos, lea la nota Cuáles fueron los milagros de Margarita Lalor Cavanagh.