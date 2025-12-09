El Día Internacional contra la Corrupción tiene sus raíces en la adopción de un instrumento jurídico crucial por parte de la comunidad internacional. Fue en octubre de 2003 cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC), el tratado multilateral completo para prevenir y combatir este flagelo. La CNUCC, que entró en vigor en diciembre de 2005, sentó las bases para una cooperación global.

La relevancia de la CNUCC impulsó a la Asamblea General a proclamar el 9 de diciembre como el Día Internacional contra la Corrupción en el mismo año 2003, con la intención de crear conciencia sobre la gravedad del problema y el papel fundamental de la Convención en la lucha contra él. La conmemoración oficial comenzó a realizarse en 2004.

El rol de la Convención y la transformación de la lucha

La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción no solo busca tipificar delitos, sino también fortalecer las medidas de prevención, promover la cooperación internacional para la recuperación de activos y fomentar la integridad y la rendición de cuentas. Sus propósitos incluyen promover la gestión de los asuntos y los bienes públicos, y asegurar que la responsabilidad de las personas jurídicas ante la corrupción de índole penal, civil o administrativa.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Siemens, FIFA y Papeles de Panamá: los 5 escándalos de corrupción que sacudieron al mundo y expusieron a líderes y empresas

Así, el alcance de la Convención ha transformado la lucha global, enfocándose en diversos tipos de corrupción, desde la de pequeña escala, que afecta los servicios cotidianos, hasta la corrupción a gran escala, que distorsiona las políticas y funciones centrales del Estado en los niveles más altos de gobierno. Este marco legal integral enfatiza que la erradicación de la impunidad es una responsabilidad primaria de los Estados.

Durante los años, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), designada como secretaría para la Conferencia de los Estados Partes de la Convención, ha liderado campañas de sensibilización bajo diversos lemas. Estas campañas han buscado movilizar a la juventud, el sector privado, la sociedad civil y los gobiernos, destacando que la lucha contra la corrupción es un derecho y un desafío colectivo.

La corrupción se consolida como el principal problema para los argentinos: por qué crece la preocupación y qué rol ocupa Karina Milei

La conmemoración internacional de este día se centra en la reflexión sobre los avances logrados y en la identificación de las brechas que aún persisten. Se organizan conferencias, mesas de diálogo y eventos que reúnen a líderes empresariales, instituciones gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil para reafirmar compromisos.

A nivel local e internacional, el Día Internacional se celebra a través de iniciativas que promueven la transparencia y la cultura de la denuncia. Instituciones gubernamentales suelen impulsar jornadas de difusión para sensibilizar a los ciudadanos sobre los mecanismos disponibles para reportar actos de corrupción, como líneas telefónicas, correos electrónicos y plataformas digitales confidenciales.