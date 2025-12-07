El 7 de diciembre se celebra el Día Internacional de la Aviación Civil a nivel mundial, una fecha que marca la firma del Convenio sobre Aviación Civil Internacional, también conocido como el Convenio de Chicago, en 1944. Aquel tratado sentó las bases para el desarrollo seguro y ordenado del transporte aéreo internacional después de la Segunda Guerra Mundial.

Surgida de los avances tecnológicos de la época, la aviación estaba lista para su relanzamiento a escala global, convirtiéndose en un motor de conexión y comercio que transformaría rutas enteras del mundo.

Una efeméride global instituida por la ONU en 1996

El cimiento de la cooperación aérea internacional

El propósito principal del Día Internacional de la Aviación Civil es crear y reforzar la conciencia mundial sobre la importancia de la aviación civil. Se busca destacar el papel crucial de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) en la promoción de la seguridad, la eficiencia y la regularidad del transporte aéreo internacional. La OACI, creada a partir del Convenio de Chicago, trabaja para que los países cooperen y establezcan una red de tránsito verdaderamente global, esencial para el servicio de toda la humanidad.

Sostenida desde 1994, la celebración coincidió con su quincuagésimo aniversario, en reconocimiento a la relevancia histórica del Convenio de Chicago. Dos años después, en 1996, la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) oficializó la efeméride, reconociendo el impacto del transporte aéreo como facilitador de la conexión y la movilidad entre las naciones. De esta manera, se consolidó la necesidad de promover la cooperación internacional.

Así, el Convenio de Chicago, piedra angular de esta celebración, fue suscrito por 52 Estados participantes en la Conferencia de Chicago, que se desarrolló entre el 1 de noviembre y el 7 de diciembre de 1944. En un mundo que se recuperaba de un conflicto global, el acuerdo buscó regular aspectos vitales de la navegación y el tráfico aéreo, a la vez que establecía la Organización de Aviación Civil Internacional como el organismo permanente para continuar la tarea de la Comisión Internacional para la Navegación Aérea (ICAN), vigente desde 1919.

La OACI tiene como uno de sus objetivos fundacionales asegurar el progreso seguro y sistemático de la aviación civil internacional. Entre sus propósitos se encuentra fomentar las técnicas de diseño y manejo de aeronaves para fines pacíficos, estimular el desarrollo de aerovías, aeropuertos y ayudas para la navegación aérea, y satisfacer las necesidades de transporte aéreo de los pueblos del mundo de forma segura, regular, eficaz y económica.

A nivel internacional, la conmemoración se centra en las campañas de sensibilización organizadas por la OACI, a menudo con un tema central que se extiende por un periodo de cuatro años, o un tema especial en años de aniversario. Estos temas suelen enfocarse en desafíos contemporáneos, como la seguridad operacional, la sostenibilidad, la innovación y la meta ambiciosa de alcanzar cero emisiones netas de carbono para el año 2050 en la aviación.

Las actividades conmemorativas incluyen conferencias, seminarios y campañas de difusión organizadas por la OACI y otras instituciones del sector aeronáutico. Estas acciones buscan educar y movilizar a la comunidad global sobre la importancia de la aviación civil como catalizador del desarrollo mundial, promoviendo la cooperación para garantizar que los beneficios del transporte aéreo lleguen a todas las naciones sin dejar a ningún país atrás.

Aunque la efeméride es internacional, algunos países como Argentina tienen su propia fecha nacional de conmemoración. En Argentina, el Día Nacional de la Aviación Civil se celebra el 5 de noviembre, recordando un hito de 1907. No obstante, las entidades nacionales del sector también se suman a la conmemoración internacional del 7 de diciembre, reafirmando el compromiso con las normas y métodos recomendados por la OACI para la navegación y el transporte aéreo global.