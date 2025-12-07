Dos muertos y varios heridos por un choque frontal entre dos autos en Córdoba

Sobre la Ruta 60, cerca de la localidad Dean Funes, al norte de la provincia de Córdoba, este domingo por la mañana se dio un choque frontal entre dos autos que dejó dos víctimas fatales y varios heridos. El impacto, producido bajo una lluvia intensa, interrumpió el tránsito y movilizó personal policial, bomberos voluntarios y equipos de rescate.

Según fuentes policiales, colisionaron de frente un Ford Focus y un Peugeot 408. En el primer auto murieron dos hombres adultos producto del impacto, mientras que los otros dos ocupantes resultaron heridos y debieron ser trasladados al Hospital Ernesto Romagosa.

En el otro automóvil viajaba una familia compuesta por un hombre, una mujer de 38 años y tres menores de 5, 10 y 12 años. Todos ellos resultaron heridos y fueron asistidos en el Hospital Romagosa.

Por el momento no se conocen los motivos del choque, por lo que se investigan las causas exactas, aunque se produjo en medio de una tormenta. Se cree que las intensas lluvias podrían haber influido de manera decisiva en la mecánica del hecho, ya que el asfalto se encontraba mojado.

La Fiscalía retuvo al conductor del Peugeot, quien quedó a disposición de la Justicia, mientras avanza la investigación. Tras el hecho, en el lugar trabajan efectivos del departamental Ischilín y la Guardia Local de Quilino, además del fiscal de turno.

Los fallecidos son un hombre de la localidad de Quilino y un vecino de San José de las Salinas que se dirigían a Dean Funes a participar en un torneo de bochas. En la tarde del sábado, Defensa Civil de Quilino había comunicado una alerta de lluvias intensas para la región.

