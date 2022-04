La tormenta dejó autos destrozados, caídas de arboles y voló parte del techo del aeropuerto de Ezeiza

Las alertas naranja y roja que venía anunciando el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para distintos puntos del país finalmente culminó entre las 22.30 y horas de la madrugada, dejando caídas de granizos, desprendimientos de raíz de varios árboles y autos destrozados.

"Desde las últimas horas se desarrolla un sistema de tormentas fuertes y severas, con ráfagas y granizo de manera local, sobre Bs As, el norte de La Pampa y sur de Córdoba. Durante la noche avanzarán sobre el sur del Litoral y norte de Bs As", informaron desde el SMN este martes a las 23.30 horas. Sin embargo, se detalló que la mayor intensidad de la tormenta se registró entre las 2.30 y las 3 am.

Además, habían adelantado que el clima tendría "tormentas fuertes o severas, las cuales estarán acompañadas por muy intensas ráfagas, fuerte actividad eléctrica, caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos".

La expectativa que habían generado las advertencias sobre tormentas severas, ráfagas de viento por encima de los 90 kilómetros por hora y caída de granizo de diferentes tamaños finalmente culminó en la madrugada de este miércoles, dejando una postal de anegaciones en sectores puntuales.

En Cabildo y Zabala, Ciudad de Buenos Aires, un árbol se precipitó sobre un auto y provocó, aún esta mañana, demoras en el tránsito. Dentro del vehículo el conductor sufrió politraumatismos y fue atendido por el SAME. En Barrio Norte, cerca del cruce con Pacheco de Melo y Avenida Callao, también cayó un árbol sobre el asfalto. En Juan B Justo y Virgilio, barrio de Liniers, cayó un poste de luz.

La potencia del viento, incluso, llegó a desprender una parte del techo del Aeropuerto de Ezeiza, lo que permitió el ingreso del agua dentro del edificio y activó el trabajo de los operarios del lugar para retirarla.

También se informó que el ramal Tigre de la Línea Mitre se vio interrumpido por la caída de árboles encima de las vías. En la zona de Mataderos, la fuerza de la tormenta se sintió en los cortes eléctricos y techos de chapa que se volaron.

Tras la tormenta, se prevé una jornada con cielo nublado y una máxima de 22 grados en AMBA

Tras la tormenta que finalmente llegó esta madrugada, el tiempo en la ciudad de Buenos Aires y alrededores se presentará este miércoles con cielo algo a parcialmente nublado, una temperatura de 15 grados de mínima y 22 de máxima, y vientos del suroeste rotando el sureste con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).



Para el jueves también se espera una jornada con cielo algo a parcialmente nublado y una temperatura de entre 10 y 18 grados.



El viernes se prevén idénticas condiciones meteorológicas y un nuevo descenso de la temperatura que llevará la mínima a 6 grados y a la máxima a 15, añadió el SMN.

