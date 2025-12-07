Encuentro regional: expertos debaten sobre comprensión lectora

Con el objetivo de impulsar una agenda regional común por la alfabetización inicial y la lectura, desde el pasado mañana martes y hasta el 16 de este mes se desarrollará el Encuentro Regional 2025 del Movimiento por la Comprensión Lectora. Un cónclave que reunirá a representantes de gobiernos, sociedad civil, organismos multilaterales, universidades, junto con docentes y directivos de América latina. Las jornadas serán virtuales y podrán seguirse vía YouTube.

La iniciativa se desarrollará en un contexto en el que uno de cada dos estudiantes de la región no alcanza los niveles básicos de comprensión lectora, según los datos de la última evaluación ERCE de UNESCO.

En este sentido, el evento reunirá a más de 50 referentes educativos de distintos países de la región, y será organizado por el Movimiento por la Comprensión Lectora, que reúne a referentes de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú.

Las sesiones se transmitirán de manera abierta por YouTube, con bloques temáticos de una hora distribuidos a lo largo de seis días.

También, podrá seguirse en movimientocomprensionlectora.org.

Según explicaban los organizadores, “el foco del evento será la prioridad de la alfabetización inicial y la comprensión lectora en la agenda educativa regional”.

Atento a esta definición, entre los temas centrales se abordará la evidencia científica sobre prácticas y políticas que funcionan, los avances y desafíos, la construcción de alianzas regionales y el rol de la sociedad.

El encuentro contará con la participación de especialistas internacionales como Andreas Schleicher (OCDE), Rukmini Banerji (Pratham), Ben Piper (Gates Foundation), Jaime Saavedra (Banco Mundial), Mercedes Mateo (BID), Andrés Delich (OEI), Valtencir Mendes (UNESCO), Ítalo Dutra (UNICEF), Miriam Preckler (CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe), Emiliana Vegas (Harvard) y David Saad (Instituto Natura).

Entre los referentes de Argentina confirmaron su presencia José Goity (ministro de Educación de Santa Fe), Ignacio Ibarzábal (Argentinos por la Educación) y Juan Ignacio Ustárroz (intendente de Mercedes, provincia de Buenos Aires), entre otros.

Además, participarán autoridades educativas nacionales, provinciales, estaduales y municipales de Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Uruguay. El programa completo del evento puede consultarse en movimientocomprensionlectora.org.