Feriado del 15 de junio: ¿cómo operarán los bancos el próximo lunes?

El próximo lunes 15 de junio será feriado nacional en la Argentina debido al traslado de la conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, cuya fecha original es el miércoles 17, forma parte del calendario oficial de feriadosa y dará lugar a un fin de semana largo de tres días en todo el territorio nacional, según la Asociación de Bancos Públicos y privados de la República Argentina (ABAPPRA).

Esto significa que no habrá atención presencial en sucursales, no se otorgarán turnos para trámites comerciales ni se realizarán operaciones de caja. La actividad volverá a la normalidad el martes 16 de junio, cuando las entidades retomen su funcionamiento habitual.

Al tratarse de un feriado trasladable, este año fue adelantado al lunes 15 de junio para conformar un fin de semana largo destinado a impulsar el turismo interno.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Calendario de ANSES: quiénes cobran sus haberes con aumento y aguinaldo antes del feriado del 15 de junio

Listado de feriados bancarios

Qué operaciones podrán realizarse durante el feriado

Aunque las sucursales permanecerán cerradas, los servicios digitales continuarán funcionando con normalidad.

Los usuarios podrán acceder a:

- Home Banking.

- Aplicaciones móviles bancarias.

- Transferencias inmediatas.

- Pago de servicios.

- Constitución y renovación de plazos fijos electrónicos.

- Consulta de saldos y movimientos.

- Pago de tarjetas de crédito.

- Generación de claves y gestión de productos digitales.

Llega un nuevo fin de semana largo: estos son los feriados de junio 2026 en Argentina

Feriado nacional, lunes 15 de junio

“Hoy la gran mayoría de las operaciones cotidianas pueden realizarse de manera digital, por lo que los clientes siguen teniendo acceso a transferencias, pagos, consultas y gestión de cuentas durante las 24 horas”, señaló Santiago Bausili, presidente del Banco Central de la República Argentina

Durante el feriado del lunes 15 de junio los cajeros automáticos de las distintas redes continuarán operativos para realizar extracciones de efectivo, depósitos, consultas y otras transacciones habituales.

Las billeteras virtuales también mantendrán su funcionamiento habitual en el marco del feriado bancario, permitiendo efectuar pagos con QR, transferencias y compras en comercios durante todo el fin de semana largo.

Cuándo es el próximo finde largo en Argentina y cuántos feriados quedan hasta fin de año

En la misma línea, fuentes del Banco Central recordaron que los canales electrónicos “funcionan como lo hacen habitualmente los días feriados”, permitiendo realizar transferencias inmediatas, pagos mediante códigos QR, operaciones con tarjetas de débito y crédito y consultas de cuentas sin necesidad de concurrir a una sucursal.

El organismo remarcó además que se adoptan medidas para asegurar la provisión de efectivo en la red de cajeros automáticos durante las jornadas no laborables.

Fuente: Asociación de Bancos Públicos y privados de la República Argentina (ABAPPRA)

PM / EM