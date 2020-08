Gremios se oponen al plan de vuelta a clases del gobierno porteño

Luego de que se conociera este miércoles el plan que evalúa el Gobierno porteño para que unos 5.100 alumnos de escuelas primarias y secundarias regresen antes a las aulas, los gremios docentes más combativos expresaron su rechazo a la iniciativa y su preocupación ante la posibilidad de que este regreso programado genere contagios de coronavirus tanto en los alumnos como en los docentes.

Se trata de los alumnos, la mayoría en condiciones de vulnerabilidad, de escuelas públicas que tuvieron dificultades con la educación a distancia ya sea por falta de infraestructura –falta de computadoras o de red de Internet– o por diferentes motivos personales. Ante esta situación, se decidió poner en marcha un plan educativo para que estos chicos no queden relegados de sus compañeros, que sí pudieron conectarse a los programas educativos on line.

Se estima que el próximo 7 de septiembre sería la fecha establecida para el retorno anticipado a las aulas, respetando los protocolos sanitarios dispuestos por el Ministerio de Educación de la Nación. De todas maneras, todo queda a consideración de las autoridades nacionales.

“Es una situación preocupante, pero no me llama la atención. Es una muestra más de la política de educativa del Gobierno porteño. Horacio Rodríguez Larreta prefiere que se contagien los alumnos, o hacer veredas, en lugar de darles computadoras o instalar infraestructura para que estudien”, aseguró, de manera contundente, Eduardo López, secretario General de UTE y Gremial de CTERA. “Crearon una nueva brecha, la brecha digital. Si un chico tiene computadora estudia, de lo contrario se queda sin estudiar”, agregó.

Otro de los gremios de docentes que también se oponen a este retorno anticipado de los alumnos a clases es Ademys. “En la Ciudad de Buenos Aires no están dadas ni las condiciones epidemiológicas ni de seguridad e higiene básicas para el retorno a las clases presenciales. Tanto los protocolos de Nación como los de Ciudad son absolutamente impracticables en las escuelas públicas porteñas, como ocurre en la mayoría del país”, aseguraron desde este sindicato, a través de un comunicado. “A lo largo de toda la cuarentena, no se han realizado las obras necesarias de reparación y acondicionamiento de infraestructura, ni se ha destinado el presupuesto necesario para la compra de insumos de limpieza básicos y la contratación de personal auxiliar de limpieza de refuerzo. La vuelta a clases implicaría además una saturación del transporte público, otra cuestión aún no resuelta por el Gobierno porteño”, señalaron.

Por último, desde la Unión de Docentes Argentinos (UDA) afirmaron a Perfil que “esta situación se da también a nivel nacional. No es solo privativa de la Ciudad”, afirmó, Sergio Romero, secretario General del gremio. “El proceso de educación a distancia fue muy complejo y relativo, con un gran esfuerzo por parte de los docentes que pagaban su propia Internet. Para volver a la presencialidad hay que hacerlo con mucha responsabilidad y con una gran presencia del Estado, que garantice el proceso educativo”, agregó.

En la misma dirección, Romero aseguró que “la mayoría de las provincias carecen de la infraestructura necesaria para encarar este tipo de proceso. Además, en algunas de ellas existen conflictos gremiales que imposibilitarían el regreso anticipado a clases. Es un panorama muy complejo, en el que hay más entusiasmo de las autoridades en volver a las aulas que de la realidad que viven los distritos”.

Finalmente, Romero señaló que su gremio decidió que si no están dadas las condiciones de seguridad sanitaria los afiliados a UDA se podrán retirar de las escuelas. “Desde este gremio cuidamos la salud de nuestros afiliados. Si no están dadas las condiciones de salubridad, tanto para los chicos como para los docentes no avalaremos el regreso a las aulas”, concluyó el secretario gremial.