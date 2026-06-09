Hallazgo histórico en Argentina: aparece el primer hioides fósil de un Lestodon armatus

Un equipo de investigadores del Museo Paleontológico “Fray Manuel de Torres” de San Pedro realizó un hallazgo excepcional para la paleontología argentina: encontraron el primer hueso hioides fósil perteneciente a un ejemplar de Lestodon armatus, una especie de perezoso gigante que habitó la región pampeana hace aproximadamente 200 mil años.

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La pieza, de apenas 16 centímetros de largo, fue recuperada en un notable estado de conservación y representa un descubrimiento sin precedentes en el país. Los especialistas destacaron que este tipo de estructuras óseas rara vez logra preservarse en el registro fósil debido a su extrema fragilidad.

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El hallazgo se produjo en Campo Spósito, un yacimiento paleontológico ubicado en el partido bonaerense de San Pedro. Según informaron desde el museo, el fósil corresponde al aparato hioideo de un ejemplar adulto de Lestodon armatus, uno de los mamíferos más imponentes que integraron la megafauna sudamericana durante el Pleistoceno.

Los investigadores explicaron que la relevancia científica de la pieza radica en que los huesos hioides suelen deteriorarse rápidamente luego de la muerte del animal. La acción de la erosión, los cambios climáticos y otros procesos naturales provoca que estas estructuras desaparezcan antes de fosilizarse.

Por ese motivo, el descubrimiento fue calificado como una auténtica rareza dentro de la paleontología argentina y bonaerense.

Qué es el hueso hioides y por qué es importante

El aparato hioideo está compuesto por una serie de pequeños huesos articulados que se conectan con el cráneo y cumplen funciones fundamentales en los vertebrados.

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Su principal función es sostener la lengua y facilitar movimientos vinculados con la alimentación, la deglución y, en algunos casos, la vocalización. Gracias a este tipo de hallazgos, los científicos pueden reconstruir con mayor precisión aspectos de la biología de especies extintas.

En el caso de los perezosos gigantes, el estudio del hioides podría aportar información valiosa sobre la forma en que utilizaban la lengua para alimentarse y procesar grandes cantidades de vegetación.

El gigante de la prehistoria sudamericana

El Lestodon armatus fue uno de los grandes representantes de la megafauna que dominó América del Sur durante el Pleistoceno. Estos animales podían alcanzar varios metros de longitud y superar las tres toneladas de peso.

A diferencia de los pequeños perezosos arborícolas actuales, los lestodontes eran mamíferos terrestres de gran tamaño que recorrían las llanuras en busca de alimento. Su poderosa estructura corporal y sus enormes garras los convirtieron en una de las especies más características de la fauna prehistórica argentina.

Los restos de Lestodon han aparecido en numerosas excavaciones realizadas en distintas zonas del país, aunque nunca antes se había encontrado un hioides perteneciente a esta especie.

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El fósil fue recuperado en Campo Spósito, un sitio de origen fluvial cuya antigüedad se estima en unos 200 mil años. El lugar fue identificado por el equipo del museo en 2001 y recibió el nombre de la familia propietaria de los terrenos.

A lo largo de los años, este yacimiento se transformó en una fuente invaluable de información sobre la fauna que habitó la región durante el Pleistoceno, aportando restos de mamíferos gigantes y otras especies extinguidas.

Los especialistas consideran que cada nuevo descubrimiento permite reconstruir con mayor detalle los ecosistemas que existieron en la provincia de Buenos Aires mucho antes de la presencia humana.

Actualmente, el hueso hioides se encuentra bajo análisis por parte de los investigadores del Museo Paleontológico Fray Manuel de Torres. Los estudios buscarán determinar detalles anatómicos y comparativos que ayuden a comprender mejor la evolución de estos gigantes prehistóricos.

Una vez finalizadas las investigaciones, la pieza será incorporada a la colección permanente del museo, donde podrá ser observada por especialistas, estudiantes y visitantes.

LT