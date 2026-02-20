Inicio de clases 2026: cuáles son las vacunas obligatorias según el Calendario nacional

En la antesala del inicio de clases 2026 en la Argentina, la cartera sanitaria nacional recordó que los alumnos de los distintos niveles académicos deben contar con el esquema previsto de acuerdo a la normativa nacional. Su obligatoriedad se estableció a través del Calendario Nacional de Vacunas y subrayó que “las dosis son gratuitas y que el carnet actualizado es un requisito clave para la inscripción”.

La ley 27.491 de Control de Enfermedades Prevenibles por Vacunación establece que las inoculaciones incluidas son obligatorias para toda la población y desde el Ministerio de Salud enfatizaron en la importancia de completar los esquemas antes de que los niños y adolescentes regresen a concurrir a las aulas.

En el período de la adolescencia, a partir de los 11 años, las vacunas imprescindibles son: la Triple bacteriana celular (DPT), Antimeningocócica (dosis única), vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) y Fiebre Amarilla en zonas de riesgo.

Inicio de clases 2026

Datos de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) indican que varias dosis, como la triple viral y el refuerzo de poliomielitis en niños de cinco años, descendieron a niveles inferiores al 50% durante 2024.

La médica infectóloga de la SAP, Elizabeth Bogdanowicz, alertó que “las coberturas inferiores al 70% ya no son excepcionales, sino habituales en muchas vacunas del calendario”.

Vacunas clave antes del inicio de clases 2026

Si bien el calendario abarca vacunación a lo largo de toda la vida, el foco para el regreso a clases se sitúa especialmente en los ingresos a la escuela primaria y a la preadolescencia. Según el esquema oficial vigente en 2026:

Para el ingreso escolar (5 años)

Niños y niñas que cumplen 5 años en 2026 deben tener al día las siguientes dosis del calendario:

- Segunda dosis de Triple Bacteriana Celular (protege contra difteria, tétanos y coqueluche).



- Segunda dosis de Triple Viral (contra sarampión, rubéola y paperas).



- Refuerzo contra la varicela



- Refuerzo de la vacuna IPV contra poliomielitis



Estas dosis consolidan la protección que se inicia durante los primeros años de vida y son esenciales para reducir el riesgo de brotes en el contexto escolar

Calendario nacional de vacunación: inicio de clases 2026

Los jóvenes que cumplen 11 años en 2026 también tienen vacunaciones obligatorias antes de comenzar el ciclo escolar:

-Vacuna Triple Bacteriana Acelular (refuerzo contra difteria, tétanos y coqueluche).



- Vacuna Antimeningocócica (una dosis única).



-Vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) (una dosis única para prevenir varios tipos de cáncer relacionados con este virus).



- Vacuna contra la fiebre amarilla, únicamente para quienes residan o viajen a zonas de riesgo

En este contexto, la SAP y el Ministerio de Salud remarcaron la importancia de que niñas, niños, adolescentes y embarazadas tengan sus esquemas al día antes del regreso a las aulas.

