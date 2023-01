El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) acusó una "campaña de agresiones coordinadas" en su contra y apuntó contra el diario La Nación por afirmar que pedían la absolución de la madre y la pareja de Lucio Dupuy, el niño maltratado y asesinado por el cual se está llevando adelante un juicio.

La última semana los juicios por las muertes del infante y Fernando Báez Sosa abrieron una puerta novedosa que fue ganando visibilidad en redes sociales: la idea de que el juicio a los ocho rugbiers de Zárate tenía más visibilidad que el proceso que se lleva adelante contra Magdalena Espósito Valenti y su novia Abigaíl Páez por su género.

Este domingo el periodista Horacio Verbitsky reavivó el tema y mencionó en una nota de su medio El Cohete a la Luna un texto de La Nación donde se acusaba al CELS (organismo que presidió durante 21 años), de apoyar a las mujeres juzgadas por asesinar al niño en La Pampa el 26 de noviembre del 2021.

La nota, titulada "La violencia no tiene género", argumenta en uno de sus pasajes: “El silenciado crimen de Lucio no agitó más reacción que la del CELS, pidiendo la absolución de esa madre homicida que careció de la oportunidad de abortarlo. Los ‘colectivos’ eligen sus batallas. Muchas de esas organizaciones prefieren mirar para otro lado cuando un integrante merece castigo. Es más fácil proclamar una inclusión que sea solo cambiar una letra".

Verbitsky le pidió "un límite" a La Nación y acusó al medio de publicar una noticia falsa.

Crítico, el texto agrega que la perspectiva de género "nos obnubila, nos quita objetividad, nos arrastra de manera irracional" y pide que "abramos los ojos".

El 27 de enero, fecha en la cual se publicó la nota en el medio, el CELS emitió un comunicado. "Atravesamos una campaña de agresiones coordinadas contra el CELS que lleva cuatro días sin detenerse. Se nos atribuye, a la organización y a Paula Litvachky en su rol de directora, una posición que nunca escribimos, ya que nunca emitimos ninguna opinión sobre el juicio por el homicidio del niño Lucio Dupuy", dice al principio.

Sin embargo, ubican como kilómetro 0 de los "discursos falsos y violentos" las palabras emitidas por el conductor Esteban Trebucq en el programa "La cruel verdad", de la señal A24. Desde la organización explicaron que "utilizaron una serie de notas publicadas en LatFem.org, el 29 de enero de 2021, sin ninguna conexión con el tema, en la que distintas referentes, especialistas en justicia y feminismos, responden la pregunta “¿De qué hablamos cuando decimos reforma judicial transfeminista?”. Trebucq pidió las disculpas del caso posteriormente.

La propuesta sobre la que había opinado Paula Litvachky, directora del organismo, se refería según el CELS a las personas que habían sido condenadas por homicidio luego de realizar un aborto. "Buscan instalar que defendemos y justificamos a las mujeres que mataron a Lucio", afirmaron acusando una "campaña coordinada" que busca dañar a los movimientos feministas y de derechos humanos.

La viralización del tema obligó a la organización a suspender las interacciones en redes sociales con la finalidad de evitar "que la violencia se propague". "Estas prácticas buscan atacar las ideas y anular los debates. Necesitamos reconstruir espacios de comunicación en los que podamos intercambiar posiciones sin hostigamiento", cierra la respuesta del CELS.

La supuesta centralidad del juicio a los rugbiers en detrimento del caso Lucio Dupuy basados en conjeturas de apoyo feminista obligó a la periodista y editora de género de TN, Marina Abiuso, a cerrar su cuenta de Twitter. El motivo fue el hostigamiento que recibió al ser acusada de estar a favor de las victimarias del niño de 5 años.

"No leí a nadie defender a las asesinas de Lucio Dupuy, ciertamente yo no las he defendido. Ni por mujeres, ni por feministas, ni por lesbianas. Y sin embargo muchos publicaron lo contrario y crearon una noticia falsa que probablemente nunca termine de desmentir", escribió Abiuso. Distintos colegas de medios variados la apoyaron por el maltrato que recibió.

El tema no terminó allí y tomó vuelo nuevamente con las acusaciones de Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes de La Plata y ex futbolista internacional con la Selección Argentina. “Si fueran dos hombres, las activistas estarían marchando y pidiendo justicia…pero no, mucho silencio”, escribió "La Brujita" en sus historias de Instagram, abonando la teoría de un ocultamiento del juicio de las acusadas de matar al niño por su género.

GI/fl