La Ciudad de Buenos Aires palpita el Mundial con un mega Fan Fest y pantallas gigantes en espacios públicos

La Ciudad de Buenos Aires comienza a vivir el Mundial 2026 con un mega Fan Fest, pantallas gigantes y gastronomía full time. El público podrá disfrutar de está actividad a partir de este jueves 11 de junio hasta el 19 de julio, cuando se juegue la final del torneo.

El evento, ideado por el Gobierno porteño, se llama "Ciudad Late Mundial" y está orientado a acompañar la pasión de los hinchas argentinos y potenciar a Buenos Aires como Capital Mundial del Deporte 2027.

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“El Fan Fest y toda la fiesta que habrá alrededor del Mundial es el resultado de un gran trabajo de la Ciudad con el sector privado para que los hinchas disfruten dentro de un espacio público seguro y con todos los servicios”, sostuvo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri.

Plaza Seeber como epicentro de la emoción

La Plaza Seeber, en Palermo, volverá a convertirse en el epicentro de la emoción. Con acceso por la Avenida Libertador y Sarmiento, será la sede central del 11 de junio al 19 de julio, de 12 a 20. Tendrá una capacidad para recibir 15 mil personas.

El predio contará con una pantalla gigante, desde donde se transmitirá en vivo los partidos de la Selección argentina y encuentros de relevancia. También habrá shows en vivos en los cierres y aperturas de cada partido que incluirá música, DJ's en vivo y artistas.

La Plaza Seeber, en Palermo, volverá a convertirse en el epicentro de la emoción

En el lugar se encontrarán réplicas de la Copa del Mundo con el Camión de la Selección, el Corazón BA y un mural artístico. La Plaza Seeber incluirá espacios recreativos por los principales patrocinadores de la Ciudad y un paseo con foodtrucks con comodidades para disfrutar.

"Modo Hincha en BA": el Mundial llega a los barrios

Más allá de la Fan Fest de Palermo se acondicionarán espacios públicos con pantallas gigantes para seguir en vivo los partidos de la Selección nacional en otros barrios porteños.

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Durante la primera fase del Mundial, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, las actividades se desarrollarán en los siguientes lugares:

- Martes 16 de junio de 18 a 24: en la Peatonal de Villa Devoto (Fernández de Enciso y Asunción) se podrá ver Argentina vs Argelia y Noruega vs Irak.

- Lunes 22 de 13 a 20: en Plaza San Martin de Retiro para disfrutar de Argentina vs Austria y Francia vs Irak.

- Sábado 27 de 18:30 a 1: en el Obelisco (Corrientes y Cerrito), se transmitirá Colombia vs. Portugal y Jordania vs. Argentina.

El Obelisco contará como un punto de reunión para un partido de Argentina

- Durante la segunda fase, a partir de 16avos de final, la propuesta de ampliará sumando zonas de foodtrucks, DJ's y estaciones de intercambio para figuritas. Las actividades se concentrarán en principio en un solo barrio, en el Parque Los Andes de Chacarita.

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El programa contará con una red gastronómica en los puntos de encuentros, extensión de la actividad nocturna con promociones antes, durante y después de las transmisiones en los entornos de encuentro. Además, bares y restaurantes de Buenos Aires se sumarán formalmente a la red oficial con ambientaciones temáticas, sorteos y experiencias.

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Para asegurar la que la pasión conviva pacíficamente con el descanso y la rutina de los vecinos, el Gobierno porteño desplegará un dispositivo coordinado de tránsito, higiene urbana y seguridad. Habrá una extensión especial del horario de la Línea D del subte los días que juegue Argentina y de la Línea B para asistir al Parque Los Andes y el Obelisco.

Asimismo, se contará con controles específicos orientados a minimizar las interferencias de tránsito en las principales avenidas y asegurar un ingreso ágil tanto para espectadores como para los medios de prensa locales e internacionales.

Con este despliegue, el Gobierno porteño busca que la Ciudad reafirme su liderazgo regional en la gestión de la economía nocturna y su capacidad única para desarrollar eventos de escala masiva bajo un modelo público-privado seguro, ordenado y festivo.