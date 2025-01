La emotiva carta de la mamá de Fernando Báez Sosa: “Quisiéramos retroceder el tiempo para no dejarte ir”

Ya pasaron cinco años del brutal crimen de Fernando Báez Sosa (18) pero las heridas no cierran. Graciela Sosa, su mamá, lo recordó este sábado con una emotiva carta: “Quisiéramos retroceder el tiempo para abrazarte y no dejarte ir nunca”, escribió al cumplirse un nuevo aniversario del homicidio.

A la espera que la Corte bonaerense confirme o cambie las penas contra los ocho rugbiers acusados, la familia del joven estudiante de derecho asesinado a golpes a la salida de un boliche de Villa Gesell participó ayer de una misa en su memoria en la Parroquia Santísimo Redentor del barrio porteño de Recoleta.

En la carta, la mamá dice que todas las noches espera que vuelva y le diga “má, ya llegué”. “Al cumplirse 5 años de tu asesinato me pongo a escribirte pensando en todos los bellos momentos compartidos a tu lado que jamás nadie podrá arrancar de nuestro corazón. Con tu partida también perdimos nuestra vida porque sin vos nada es igual”, comienza el texto.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“Fuimos tan felices. Nos hiciste sentir orgullosos con todos tus logros que conseguiste con tanto sacrificio para ingresar a la facultad de Derecho. Fuiste y serás siempre un buen hijo, alegre, con tu hermosa sonrisa, siempre dispuesto a ayudar a los demás. A veces miramos videos tuyos para verte y escuchar tu voz y terminamos con unas lágrimas que quisiéramos retroceder el tiempo para abrazarte y no dejarte ir nunca”, cuenta.

Graciela recalca cuánto lo extraña: “Te extraño tanto Fer. Extraño todo de vos. Todas las noches espero encontrarte en mis sueños, que me abraces fuerte y me digas: ‘Má, ya llegué’. Pero me despierto a sabiendas de que no va a suceder. Hasta pronto hijo mío. Mi gran abogado que nos da luz para seguir luchando para conseguir ‘justicia’. Te amamos y amaremos por siempre. Descansa en paz Fer. Tu mamá y tu papá no te olvidan”.

Fernando solía escribir cartas. Sus padres encontraron una semanas después de su muerte en la que el chico hablaba de su futuro.

“Creo que dentro de 10 años voy a estar haciendo lo que me gusta y disfrutando mi vida. Poder cumplir los sueños, objetivos, y expectativas que tengo, darles regalos a mis padres, tratando de darles lo que me dieron. Espero ya tener una pareja, una estabilidad, y comicidad económica. Amor, familia, amistades, cariño, unión, felicidad, conocimiento, viajar, conocer, y conectarme. Mi misión es conectar, amar, brillar y servir. Mis valores centrales son amistad, independencia, placer, relaciones valiosas y el tiempo libre al servicio de las personas, la exploración de la mente, los deportes y la autoayuda”, escribió en 2020.

La carta de Thomsen

Desde la Alcaidía Nº 3 de Melchor Romero, Máximo Thomsen (25) también escribió sobre el caso. “Sinceramente en estos días es difícil estar bien, siendo que van a ser cinco años de aquella noche trágica para todos, más que nada levantándose todos los días viendo cómo en los diarios siguen saliendo noticias de peleas afuera de los boliches sin importar todo lo que ha pasado”, expresó en un mensaje de WhatsApp que su abogado Francisco Oneto envió al diario Clarín.

Sobre sus días en prisión contó que su vida no cambió desde que fueron condenados. “Es como siempre, convivimos en un mismo pabellón con el resto de los detenidos compartiendo el patio y las visitas, con seguimiento psicológico una vez por semana”, apuntó.

El 6 de febrero de 2023 Thomsen fue sentenciado a prisión perpetua junto a Matías Benicelli (25), Enzo Comelli (24), Luciano Pertossi (23) y Ciro Pertossi (24). En cambio, Blas Cinalli (23), Ayrton Viollaz (25) y Lucas Pertossi (25) recibieron 15 años como “partícipes secundarios”.

LN