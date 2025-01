La influencer Milky Dolly casi muere ahogada y fue rescatada por la policía: "Fue traumático"

El pasado viernes, la influencer Milky Dolly protagonizó un accidente en el que, según ella misma relató, casi muere ahogada. Fue auxiliada por efectivos policiales de la zona y, posteriormente, relató la desesperante experiencia en sus redes sociales.

El episodio ocurrió en el río Coronda, en la localidad santafesina de Sauce Viejo, donde la mujer de 21 años se encontraba navegando en un kayak hasta que la embarcación se dio vuelta. "Chicos, casi me ahogo, literalmente", le manifestó a sus seguidores.

"Estaba en el medio del río, donde no haces pie, y el kayak se me dio vuelta. Yo no sé nadar bien, así que fui como pude a la orilla, arrastrándome, y en un momento me fui para abajo", agregó continuando con el relato.

La influencer, quien logró salir tomándose de la vegetación cercana a la costa, detalló que estuvo "como dos minutos en el fondo" del agua y añadió: "Dije 'no puedo quedarme acá', así que con todas mis fuerzas me fui para arriba y me arrastré hasta la orilla".

"Por suerte empecé a gritar y llegó la policía. Miren mi cara, realmente quedé traumada. Si nadie me hubiera escuchado gritar yo, Milky Dolly, ya no existiría acá. Con todo lo que viví, puedo decir que esto fue lo más traumático", concluyó Dolly, cuyo nombre real es Abril Agüero.

La joven, la cual tiene alrededor de 63 mil seguidores en TikTok, fue rescatada del agua por los efectivos policiales tras permanecer varios minutos aferrada a los matorrales y camalotes para evitar hundirse. Los agentes debieron usar cuerdas para llevar a cabo el rescate que duró varios minutos dada la geografía del lugar.

Antes del rescate, un amigo de ella se había contactado por teléfono con la Comisaría 19° para avisar que la mujer había desaparecido junto a la embarcación. Poco después, los policías encontraron el kayak volcado cerca de la costa y luego a la joven aferrada a la vegetación ribereña en una zona de difícil acceso.

