La Justicia autorizó la cremación de los restos del Indio Solari

La Justicia de Morón autorizó la cremación de los restos de Indio Solari, fallecido el pasado viernes en su vivienda de Parque Leloir. La decisión fue firmada en las últimas horas por el juez de garantías Jorge Rodríguez, luego de que concluyeran las pericias médicas ordenadas en el marco de la investigación judicial iniciada tras la muerte del artista.

La autorización llegó después del multitudinario funeral realizado durante el fin de semana en Villa Domínico, donde más de 300 mil personas se acercaron para despedir al histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Según trascendió, la cremación podría llevarse a cabo en el cementerio de la localidad bonaerense de Lanús, donde, en los alrededores, este martes desde temprano empezó a juntarse gente. La ceremonia será íntima, reservada para familiares y allegados.

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Fuentes judiciales indicaron que el permiso fue otorgado luego de la conformidad del fiscal Lucio Rivero, quien había ordenado la autopsia en el marco de una causa por averiguación de causales de muerte. Este tipo de actuaciones se inicia de manera protocolar para descartar la existencia de hechos delictivos o circunstancias sospechosas alrededor de un fallecimiento.

Los resultados de la autopsia determinaron que Solari murió a causa de un accidente cerebrovascular (ACV) hemorrágico. Además, los estudios complementarios descartaron la presencia de lesiones traumáticas u otros elementos que pudieran sugerir una intervención externa. Con esos informes incorporados al expediente, la fiscalía dio luz verde al pedido de la familia para proceder con la cremación.

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De esta manera, la investigación judicial se encuentra en su etapa final y se espera que el expediente sea cerrado en los próximos días, una vez completados los trámites administrativos correspondientes.

Entre ellos figura la inscripción formal del fallecimiento para la emisión de la partida de defunción, un documento que deberá ser solicitado por la familia y autorizado por la fiscalía. Este paso será clave para futuras gestiones legales vinculadas a la sucesión de los bienes y la obra artística del músico.

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El cantante fue encontrado sin vida alrededor de las 8 de la mañana del viernes por su cuidadora, quien llegó a la vivienda para iniciar su jornada laboral. Según se informó, el cuerpo estaba junto a la pileta climatizada que utilizaba para aliviar los dolores asociados al Parkinson que padecía desde hacía años. Tras el hallazgo, la mujer dio aviso al servicio médico privado del artista y, poco después, las autoridades fueron notificadas oficialmente del fallecimiento.

De acuerdo con las reconstrucciones realizadas durante la investigación, Solari había compartido una cena con su familia la noche anterior. En su estudio de grabación, incluso, permanecía encendido el equipo de guitarra que utilizaba mientras trabajaba en nuevas composiciones musicales.

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