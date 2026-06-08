En medio de la fiebre mundialista, la ONG Fundación Vida Silvestre Argentina decidió aprovechar el fenómeno de las figuritas para impulsar una campaña de conservación. Durante el Mundial 2026, todas las personas que se asocien a la organización recibirán como obsequio un sobre de figuritas físicas protagonizadas por especies emblemáticas de la fauna argentina.

La propuesta combina dos universos populares: la pasión por el fútbol y la necesidad de proteger la biodiversidad. El objetivo es acercar a chicos y grandes a la riqueza natural del país mediante un formato conocido y coleccionable.

Entre las especies incluidas aparecen el yaguareté, la tortuga laúd, el oso hormiguero y el cardenal amarillo, entre otras. Cada figurita busca visibilizar el valor de estas especies y la importancia de conservar los ambientes donde viven.

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Mirá al nuevo yaguareté que avistaron en la Reserva Urugua-í

Según explicó Martín Font —director de Comunicación y Educación Ambiental de FVSA—, "cuando vimos la pasión que despertaba el álbum de figuritas del Mundial intentamos pensar una buena forma de sumar un equipo que a veces se ve un poco invisibilizado: el de nuestras especies nativas. Desde Vida Silvestre estamos convencidos de que no se puede valorar ni proteger lo que no se conoce y esta es una de las formas que encontramos para hacerlo".

Una campaña para sumar socios

La iniciativa forma parte de la campaña de socios de la organización, que busca incorporar nuevas personas comprometidas con el cuidado del ambiente durante el Mundial. Los aportes de socios y socias financian proyectos de conservación, educación ambiental, restauración de ecosistemas y trabajo con comunidades en distintos puntos del país.

Durante el Mundial, quienes se asocien a Fundación Vida Silvestre Argentina desde cualquier lugar del país recibirán un sobre de figuritas físicas de fauna nativa como regalo de bienvenida.

Para asociarse y acceder al obsequio, la organización habilitó un formulario online en su sitio oficial.