La Superluna más grande de 2025: las mejores fotos

La provincia de Jiangsu, en China, se convirtió en la protagonista principal para poder apreciar la Luna llena más grande del año.

Aunque esta Luna pudo ser observada desde varias provincias del país, una de las más destacadas fue el distrito Hongze, en la ciudad de Huai'an.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Tanto las agencias fotográficas como las redes sociales chinas están llenado internet con fotos tomadas desde distintos puntos del país para mostrar este suceso.

Un fenómeno así se ve pocas veces en el año, ya que la Luna se encuentra en su fase llena y, al mismo tiempo, coincide con que está en el punto más cercano a la Tierra.

Según algunos expertos, China es uno de los países más propensos a vivir este tipo de lunas por sus condiciones climáticas y alineación orbital. Además, anticiparon que quedan solo algunas superlunas más en el resto del año.

La Luna Fría de diciembre será la última Luna llena "extrema" hasta 2042

En Argentina, el jueves se dio la última luna llena del año, en este caso conocida como la “Superluna Fría” y la próxima vez que se verá será en 2042. Se la pudo apreciar desde las 20:00 hasta las 05:40 de la madrugada de hoy.

LT