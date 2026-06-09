Luciana Alarcón: La encontraron viva y en buen estado de salud en Jesús María

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, confirmó que Luciana Aylén Barrios Alarcón fue encontrada este martes en Jesús María y se encuentra en buen estado de salud. La adolescente de 15 años era buscada desde el lunes tras desaparecer luego de salir de la escuela en Colonia Caroya.

“Luciana está bien, está viva y está salva”, afirmó Quinteros durante una conferencia de prensa. El funcionario señaló que la joven fue trasladada a un centro de salud y pidió respetar la privacidad de la familia mientras continúa la investigación judicial.

“Tanto el jefe de Policía como yo la hemos encontrado bien, en buen estado de salud. Está en el hospital y la familia pide privacidad. Le di personalmente la noticia a la mamá”, expresó. Además, agradeció el trabajo realizado por la Policía de Córdoba.

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Quinteros destacó el despliegue realizado durante más de 24 horas para dar con el paradero de la adolescente. “Estamos hace más de 24 horas trabajando sin cesar buscando a Luciana. Su familia estaba angustiada, la sociedad estaba angustiada, la comunidad de Colonia Caroya estaba angustiada”, sostuvo.

El ministro confirmó que la joven fue localizada en Jesús María. “La encontramos nosotros, la encontró la Policía de Córdoba. Fue un trabajo en conjunto, como trabajamos en Córdoba.”, afirmó.

Fuentes del operativo en el lugar, informaron que fue encnontrada por personal policial junto a la madre de la jóven en una casa abandonada acompañada con un jóven de 16 años. Es el mismo jóven que estuvo brindando información a los investigadores y luego dejó de contestar y es ahí donde dio un giro la investigación.