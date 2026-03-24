María Magdalena y el rol de las mujeres en la Resurrección: entre los textos bíblicos y la tradición

Los textos canónicos —Mateo, Marcos, Lucas y Juan— ubican a las mujeres como las primeras en llegar al sepulcro. En todos los casos, ellas descubrieron que la tumba estaba abierta y recibieron el anuncio de la Resurrección.

El Evangelio de Marcos, considerado el más antiguo, señala que María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé fueron al sepulcro y encontraron que la piedra había sido removida (Marcos 16:1-6).

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En el Evangelio de Juan, María Magdalena aparece como la primera en ver a Jesús resucitado. El texto indica que ella “fue y anunció a los discípulos: ‘He visto al Señor’” (Juan 20:18).

¿Qué dicen los Evangelios sobre María Magdalena y las mujeres en la Resurrección?

Los cuatro Evangelios coinciden en otorgar a las mujeres un papel central en el hallazgo inicial. Según el historiador Geza Vermes, especialista en cristianismo primitivo, “la tradición de las mujeres como primeras testigos es uno de los elementos más antiguos y consistentes de los relatos” (The Resurrection, 2008).

En el contexto del siglo I, el testimonio femenino tenía menor valor jurídico en la sociedad judía. Por eso, varios investigadores señalaron que la inclusión de mujeres en estos relatos refuerza la antigüedad de la tradición.

El biblista Raymond E. Brown indicó que “difícilmente una comunidad habría inventado mujeres como testigos principales si buscaba credibilidad en ese contexto histórico”.

Los textos también mencionan a otras mujeres presentes en los hechos, como Juana y María la madre de Santiago, según el Evangelio de Lucas (Lucas 24:10).

¿Cómo evolucionó el rol de las mujeres en el cristianismo primitivo y la Iglesia?

Pese a ese protagonismo inicial, las fuentes posteriores muestran una reducción del papel público de las mujeres en la estructura eclesial. Las primeras comunidades cristianas incluyeron liderazgos femeninos, según cartas atribuidas a Pablo.

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La Epístola a los Romanos menciona a Febe como diaconisa y a Junia como “destacada entre los apóstoles” (Romanos 16:1-7). Estos registros fueron analizados por estudios históricos sobre las primeras comunidades cristianas.

Sin embargo, a partir del siglo II, con la consolidación de estructuras jerárquicas, los roles institucionales quedaron mayormente restringidos a varones. Documentos como la Didaché y escritos patrísticos reflejan ese proceso.

La historiadora Karen King, de la Universidad de Harvard, señaló que “las evidencias más tempranas muestran diversidad en los roles de las mujeres, que luego fueron limitados por la institucionalización de la Iglesia”.

Textos no canónicos, como el Evangelio de María, presentan a María Magdalena como una figura de liderazgo entre los discípulos. Ese documento, hallado en manuscritos del siglo V, fue objeto de estudios académicos sobre cristianismo temprano.

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La Iglesia Católica sostiene actualmente que María Magdalena fue una discípula destacada. En 2016, el Vaticano elevó su celebración litúrgica al rango de fiesta, equiparándola simbólicamente a los apóstoles.

El decreto de la Congregación para el Culto Divino la definió como “apóstol de los apóstoles”, en referencia a su rol en el anuncio de la Resurrección.

Los Evangelios permanecen como la principal fuente sobre estos hechos. La interpretación histórica de esos textos continúa siendo objeto de estudio en ámbitos académicos y religiosos.

El análisis de manuscritos, traducciones y contextos culturales forma parte de investigaciones en curso sobre el origen y transmisión de los relatos del cristianismo primitivo.

El último relevamiento integral sobre manuscritos del Nuevo Testamento fue publicado por el Instituto de Investigación Textual del Nuevo Testamento en 2022, con más de 5.800 documentos catalogados.