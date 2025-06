Con la llegada del frío, muchas personas buscan la manera de calefaccionar sus casas y buscan artefactos que no gasten mucho en la factura de luz. Una de las alternativas que tiene para usar, son los paneles calefactores radiantes.

¿Cómo funcionan los paneles calefactores radiantes?

Los paneles calefactores radiantes son electrodomésticos que usan tecnología de radiación infrarroja lejana (FIR) para calentar los objetos y personas en una habitación, en vez de calentar el aire. Este método brinda un calor uniforme y cómodo, parecido al calor natural del sol, sin resecar el ambiente ni levantar polvo, lo que es perfecto para personas con alergias o problemas respiratorios.

De acuerdo a Edesur, los paneles calefactores son los dispositivos que más rinden al momento de calentar un espacio. A diferencia de las estufas a gas tradicionales, los paneles calefactores no consumen oxígeno, no necesitan mantenimiento, revisiones, ni tampoco generan hollín.

Por otro lado, el electrodoméstico se caracteriza por ser pequeño, ahorran espacio y no hace ruido gracias a que el movimiento del aire se hace a través del principio de convección. Es decir, no precisan ventiladores y no emiten monóxido de carbono ni usar fluido de ningún tipo.

¿Cuáles son las ventajas de los paneles calefactores radiantes?

Los paneles calefactores radiantes vienen con varias ventajas:

Distribuyen el calor de manera homogénea por toda la habitación.

No generan corrientes de aire ni resecan el ambiente, ya que calientan objetos y personas directamente (como el sol), no el aire.

Consumen menos energía que sistemas convencionales, ya que alcanzan rápidamente la temperatura deseada.

Algunos modelos permiten programar horarios de encendido y apagado, lo que optimiza el consumo.

MC/ff