Quienes eran los chicos que murieron en San Miguel del Monte

La mayoría de ellos era compañeros de escuela y se juntaban a rapear y charlar en la plaza de la localidad de San Miguel del Monte, en provincia de Buenos Aires. Fallecieron en la madrugada del lunes 20 de mayo en un hecho brutal, cuando viajaban en un Fiat 147 y chocaron contra un camión. En un principio, la policía informó que habían "embestido" porque "escaparon a toda velocidad" de un control policial. Ahora, el fiscal general de La Plata, Héctor Bogliolo, confirmó que uno de los chicos tenía una bala en uno de sus glúteos. "Dispararon hacia el vehículo. Ahora se está periciando nuevamente el vehículo, que está destrozado y aparentemente tendría un orifico", expresó en declaraciones a radio La Red.

¿Quiénes eran los jóvenes?

Gonzalo Domínguez

​Tenía 14 años e iba a Escuela Media de San Miguel del Monte. Esa noche, cerca de las 22 del domingo, le había pedido permiso a su mamá para salir con Danilo Sansone, uno de sus mejores amigos, a rapear a la plaza. Ya cerca de las 2 de la madrugada, su madre se despertó y no lo vio. Preocupada porque no volvía, salió a buscarlo y lo encontró si vida en el hospital de la localidad. "Lo reconocí por sus piecitos. No quería ver su cuerpo entero y ahora me arrepiento porque quisiera poder verlo", contó su mamá, Susana, a los medios.

Camila López

De 13 años, también iba a Escuela Media de San Miguel del Monte y era compañera de Gonzalo, así como de Danilo y de Rocío Guagliarello, con quienes se encontraba al momento del incidente. Esa noche, también le había pedido permiso a sus padres para quedarse a dormir en la casa de Rocío, su amiga. Pero como una travesura se fue a paser en el auto de Aníbal Suárez con el resto de los chicos. "Siento que Camila me dice 'mamá, no estaba haciendo nada malo, solo estaba paseando'. Pienso en el miedo que habrán tenido esos chicos. Me los imagino gritando, llorando", relató Yanina, su madre, ante la prensa.

"El policía los apunta con un arma, no con una linterna", reveló una fuente de la investigación

Danilo Sansone

De 13 años, era fanático de Boca y uno de los 10 hijos de Juan Carlos, un humilde hombre que se gana la vida vendiendo carnada. Según su padre, era "un chico bueno" que "jugaba a la pelota, a los autitos e iba a la escuela". "Lo único que Danilo hacía era jugar a la pelota, estudiar y salir con los amigos a la plaza a andar en patineta y a cantar unas canciones, a improvisar, porque le gustaba rapear", detalló Juan Carlos en declaraciones al diario Clarín.

Rocío Guagliarello

Es la única sobreviviente del incidente. Se encuentra internada en grave estado en el Hospital de Alta Complejidad El Cruce de Florencio Varela. Con Camila eran "como hermanas", según detallan sus familiares. Sus padres se encuentran junto a ella a la espera de novedades médicas.

Aníbal Suárez

​Tenía 22 años y era el mayor del grupo. Aquella fatídica noche manejaba el auto que se estrelló contra un acoplado. Oriundo de la provincia de Misiones, se encontraba en San Miguel del Monte trabajando para pagar el auto que manejaba la noche del incidente. Según contaron sus familiares, el joven le tenía miedo a la policía porque en otra oportunidad lo habían parado y le habían pedido una coima de 4 mil pesos, todos los ahorros que había logrado juntar.