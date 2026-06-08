Quiniela de hoy lunes 8 de junio: todos los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela Previa Nacional del 8 de junio

• A la cabeza: 3689

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

3689

6077

9077

5614

5695

1397

0750

7392

0614

5581

9536

5539

1828

5822

9868

3445

2859

0004

7177

3088

Resultados Quiniela Primera Nacional del 8 de junio

• A la cabeza: 1264

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1264

2203

9057

0317

7099

9855

8908

2551

1550

7137

3324

9574

2359

4996

1365

4775

4294

2850

5298

6849

Resultados Quiniela Matutina Nacional del 8 de junio

• A la cabeza: 3930

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

3930

3042

4302

4386

1594

0547

6041

2882

1798

3107

4229

0537

7678

8290

8127

1254

8941

0312

5918

6613

Resultados Quiniela Vespertina Nacional del 8 de junio

• A la cabeza: 8027

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

8027

3465

0122

9470

1706

3547

4628

9065

1498

5931

8727

3116

8583

7638

8328

9867

2971

4420

3821

4164

Resultados Quiniela Nocturna Nacional del 8 de junio

• A la cabeza: 8442

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

8442

5659

6264

8819

5115

3804

9212

3817

8787

8140

8877

9177

9754

6009

7340

6816

0818

3347

0341

2692

Resultados de la Quiniela del 8 de junio por provincia

Resultados Córdoba

La Previa: 5614

La Primera: 7637

Matutina: 4386

Vespertina: 9470

Nocturna: 8819

Resultados Santa Fe

La Previa: 3105

La Primera: 2504

Matutina: 3870

Vespertina: 5007

Nocturna: 8550

Resultados Entre Ríos

La Previa: 1760

La Primera: 0317

Matutina: 6288

Vespertina: 8776

Nocturna: 4905

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos: