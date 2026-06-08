martes 09 de junio de 2026
SOCIEDAD
Juego Bancado

Quiniela de hoy lunes 8 de junio: todos los resultados de la Nacional y Provincia

Conocé los números ganadores de la quiniela hoy, lunes 8 de junio. ¿Cuáles encabezaron cada tanda?

Quiniela
Quiniela | Agencia Shutterstock
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La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela Previa Nacional del 8 de junio

A la cabeza: 3689

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

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  • 3689

  • 6077

  • 9077

  • 5614

  • 5695

  • 1397

  • 0750

  • 7392

  • 0614

  • 5581

  • 9536

  • 5539

  • 1828

  • 5822

  • 9868

  • 3445

  • 2859

  • 0004

  • 7177

  • 3088

Resultados Quiniela Primera Nacional del 8 de junio

A la cabeza: 1264

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  • 1264

  • 2203

  • 9057

  • 0317

  • 7099

  • 9855

  • 8908

  • 2551

  • 1550

  • 7137

  • 3324

  • 9574

  • 2359

  • 4996

  • 1365

  • 4775

  • 4294

  • 2850

  • 5298

  • 6849

Resultados Quiniela Matutina Nacional del 8 de junio

A la cabeza: 3930

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  • 3930

  • 3042

  • 4302

  • 4386

  • 1594

  • 0547

  • 6041

  • 2882

  • 1798

  • 3107

  • 4229

  • 0537

  • 7678

  • 8290

  • 8127

  • 1254

  • 8941

  • 0312

  • 5918

  • 6613

Resultados Quiniela Vespertina Nacional del 8 de junio

A la cabeza: 8027

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  • 8027

  • 3465

  • 0122

  • 9470

  • 1706

  • 3547

  • 4628

  • 9065

  • 1498

  • 5931

  • 8727

  • 3116

  • 8583

  • 7638

  • 8328

  • 9867

  • 2971

  • 4420

  • 3821

  • 4164

Resultados Quiniela Nocturna Nacional del 8 de junio

A la cabeza: 8442

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  • 8442

  • 5659

  • 6264

  • 8819

  • 5115

  • 3804

  • 9212

  • 3817

  • 8787

  • 8140

  • 8877

  • 9177

  • 9754

  • 6009

  • 7340

  • 6816

  • 0818

  • 3347

  • 0341

  • 2692

Resultados de la Quiniela del 8 de junio por provincia

Resultados Córdoba

  • La Previa: 5614

  • La Primera: 7637

  • Matutina: 4386

  • Vespertina: 9470

  • Nocturna: 8819

Resultados Santa Fe

  • La Previa: 3105

  • La Primera: 2504

  • Matutina: 3870

  • Vespertina: 5007

  • Nocturna: 8550

Resultados Entre Ríos

  • La Previa: 1760

  • La Primera: 0317

  • Matutina: 6288

  • Vespertina: 8776

  • Nocturna: 4905

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos:

  • La Previa: 10:15 hs.

  • La Primera: 12:00 hs.

  • La Matutina: 15:00 hs.

  • La Vespertina: 18:00 hs.

  • La Nocturna: 21:00 hs.

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