Quiniela de hoy lunes 8 de junio: todos los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.
Resultados Quiniela Previa Nacional del 8 de junio
• A la cabeza: 3689
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
3689
-
6077
-
9077
-
5614
-
5695
-
1397
-
0750
-
7392
-
0614
-
5581
-
9536
-
5539
-
1828
-
5822
-
9868
-
3445
-
2859
-
0004
-
7177
-
3088
Resultados Quiniela Primera Nacional del 8 de junio
• A la cabeza: 1264
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
1264
-
2203
-
9057
-
0317
-
7099
-
9855
-
8908
-
2551
-
1550
-
7137
-
3324
-
9574
-
2359
-
4996
-
1365
-
4775
-
4294
-
2850
-
5298
-
6849
Resultados Quiniela Matutina Nacional del 8 de junio
• A la cabeza: 3930
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
3930
-
3042
-
4302
-
4386
-
1594
-
0547
-
6041
-
2882
-
1798
-
3107
-
4229
-
0537
-
7678
-
8290
-
8127
-
1254
-
8941
-
0312
-
5918
-
6613
Resultados Quiniela Vespertina Nacional del 8 de junio
• A la cabeza: 8027
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
8027
-
3465
-
0122
-
9470
-
1706
-
3547
-
4628
-
9065
-
1498
-
5931
-
8727
-
3116
-
8583
-
7638
-
8328
-
9867
-
2971
-
4420
-
3821
-
4164
Resultados Quiniela Nocturna Nacional del 8 de junio
• A la cabeza: 8442
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
-
8442
-
5659
-
6264
-
8819
-
5115
-
3804
-
9212
-
3817
-
8787
-
8140
-
8877
-
9177
-
9754
-
6009
-
7340
-
6816
-
0818
-
3347
-
0341
-
2692
Resultados de la Quiniela del 8 de junio por provincia
Resultados Córdoba
-
La Previa: 5614
-
La Primera: 7637
-
Matutina: 4386
-
Vespertina: 9470
-
Nocturna: 8819
Resultados Santa Fe
-
La Previa: 3105
-
La Primera: 2504
-
Matutina: 3870
-
Vespertina: 5007
-
Nocturna: 8550
Resultados Entre Ríos
-
La Previa: 1760
-
La Primera: 0317
-
Matutina: 6288
-
Vespertina: 8776
-
Nocturna: 4905
¿Cómo se juega a la Quiniela?
El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.
Sorteos de la Quiniela
Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos:
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La Previa: 10:15 hs.
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La Primera: 12:00 hs.
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La Matutina: 15:00 hs.
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La Vespertina: 18:00 hs.
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La Nocturna: 21:00 hs.