QUINIELA de hoy Sábado 23 de Mayo: TODOS los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.
Resultados Quiniela La Previa Nacional del 23 de Mayo
- A la cabeza: 3982
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 3982
- 8828
- 8783
- 6337
- 0540
- 6007
- 1189
- 5577
- 7353
- 7319
- 6447
- 6468
- 8524
- 1914
- 4565
- 0224
- 1092
- 9624
- 2599
- 2752
Resultados Quiniela La Previa Provincia del 23 de Mayo
- A la cabeza: 4120
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 4120
- 1730
- 7737
- 5435
- 9988
- 6524
- 4276
- 0992
- 5463
- 5841
- 5554
- 9855
- 1114
- 8556
- 5183
- 7453
- 2626
- 3268
- 8111
- 5412
Resultados Quiniela La Primera Nacional del 23 de Mayo
- A la cabeza: 3248
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 3248
- 1973
- 8282
- 5563
- 7825
- 3323
- 8595
- 8193
- 3740
- 7905
- 5675
- 7812
- 7639
- 6997
- 1521
- 2027
- 2491
- 7589
- 9342
- 1725
Resultados Quiniela La Primera Provincia del 23 de Mayo
- A la cabeza: 5868
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 5868
- 9007
- 4999
- 9471
- 1183
- 5758
- 9342
- 7619
- 1125
- 0968
- 6205
- 2081
- 3862
- 0891
- 8846
- 1600
- 1485
- 1213
- 6926
- 5697
Resultados Quiniela Matutina Nacional del 23 de Mayo
- A la cabeza: 7036
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 7036
- 4540
- 7206
- 8808
- 5305
- 6805
- 2707
- 0937
- 7413
- 2274
- 3059
- 5406
- 5093
- 4455
- 5615
- 0151
- 1902
- 5061
- 1992
- 2053
Resultados Quiniela Matutina Provincia del 23 de Mayo
- A la cabeza: 0719
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 0719
- 4652
- 3618
- 8956
- 5132
- 8528
- 9247
- 0464
- 6112
- 5760
- 4678
- 8681
- 8467
- 6391
- 6205
- 0197
- 2125
- 8621
- 8196
- 1279
Resultados Quiniela Vespertina Nacional del 23 de Mayo
- A la cabeza: 9364
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 9364
- 3560
- 2121
- 9213
- 0383
- 4759
- 1475
- 5011
- 8221
- 2111
- 8367
- 6394
- 5297
- 1008
- 0888
- 5532
- 5750
- 0910
- 9630
- 8930
Resultados Quiniela Vespertina Provincia del 23 de Mayo
- A la cabeza: 6407
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 6407
- 3496
- 4381
- 7436
- 4605
- 7727
- 2725
- 1106
- 9356
- 7130
- 8205
- 2588
- 1417
- 7044
- 3461
- 1260
- 7264
- 8762
- 3166
- 6052
Resultados Quiniela Nocturna Nacional del 23 de Mayo
- A la cabeza: 1821
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 1821
- 5837
- 2481
- 4413
- 0482
- 6141
- 9294
- 6911
- 8229
- 2007
- 1984
- 8236
- 8877
- 5943
- 1122
- 2198
- 2720
- 1269
- 9493
- 5958
Resultados Quiniela Nocturna Provincia del 23 de Mayo
- A la cabeza: 9434
A continuación, la lista de los 20 números sorteados:
- 9434
- 3629
- 9062
- 1877
- 0056
- 8091
- 1957
- 4734
- 8800
- 0165
- 8897
- 9597
- 8781
- 3689
- 7350
- 2156
- 7028
- 7645
- 1991
- 0486
Resultados de la Quiniela del 23 de Mayo por provincia
Resultados Córdoba
- Nocturna: 8944
Resultados Santa Fe
- Nocturna: 9685
Resultados Entre Ríos
- Nocturna: 7553
¿Cómo se juega a la Quiniela?
El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.
Sorteos de la Quiniela
Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos:
- La Previa: 10:15 hs.
- La Primera: 12:00 hs.
- La Matutina: 15:00 hs.
- La Vespertina: 18:00 hs.
- La Nocturna: 21:00 hs.