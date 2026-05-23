domingo 24 de mayo de 2026
SOCIEDAD
JUEGO BANCADO

QUINIELA de hoy Sábado 23 de Mayo: TODOS los resultados de la Nacional y Provincia

Conoce los números ganadores de la quiniela hoy, Sábado 23 de Mayo. ¿Cuáles encabezaron cada tanda?

Quiniela
Quiniela | Agencia Shutterstock

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela La Previa Nacional del 23 de Mayo

  • A la cabeza: 3982

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 3982
  2. 8828
  3. 8783
  4. 6337
  5. 0540
  6. 6007
  7. 1189
  8. 5577
  9. 7353
  10. 7319
  11. 6447
  12. 6468
  13. 8524
  14. 1914
  15. 4565
  16. 0224
  17. 1092
  18. 9624
  19. 2599
  20. 2752

Resultados Quiniela La Previa Provincia del 23 de Mayo

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  • A la cabeza: 4120

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 4120
  2. 1730
  3. 7737
  4. 5435
  5. 9988
  6. 6524
  7. 4276
  8. 0992
  9. 5463
  10. 5841
  11. 5554
  12. 9855
  13. 1114
  14. 8556
  15. 5183
  16. 7453
  17. 2626
  18. 3268
  19. 8111
  20. 5412

Resultados Quiniela La Primera Nacional del 23 de Mayo

  • A la cabeza: 3248

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 3248
  2. 1973
  3. 8282
  4. 5563
  5. 7825
  6. 3323
  7. 8595
  8. 8193
  9. 3740
  10. 7905
  11. 5675
  12. 7812
  13. 7639
  14. 6997
  15. 1521
  16. 2027
  17. 2491
  18. 7589
  19. 9342
  20. 1725

Resultados Quiniela La Primera Provincia del 23 de Mayo

  • A la cabeza: 5868

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 5868
  2. 9007
  3. 4999
  4. 9471
  5. 1183
  6. 5758
  7. 9342
  8. 7619
  9. 1125
  10. 0968
  11. 6205
  12. 2081
  13. 3862
  14. 0891
  15. 8846
  16. 1600
  17. 1485
  18. 1213
  19. 6926
  20. 5697

Resultados Quiniela Matutina Nacional del 23 de Mayo

  • A la cabeza: 7036

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 7036
  2. 4540
  3. 7206
  4. 8808
  5. 5305
  6. 6805
  7. 2707
  8. 0937
  9. 7413
  10. 2274
  11. 3059
  12. 5406
  13. 5093
  14. 4455
  15. 5615
  16. 0151
  17. 1902
  18. 5061
  19. 1992
  20. 2053

Resultados Quiniela Matutina Provincia del 23 de Mayo

  • A la cabeza: 0719

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 0719
  2. 4652
  3. 3618
  4. 8956
  5. 5132
  6. 8528
  7. 9247
  8. 0464
  9. 6112
  10. 5760
  11. 4678
  12. 8681
  13. 8467
  14. 6391
  15. 6205
  16. 0197
  17. 2125
  18. 8621
  19. 8196
  20. 1279

Resultados Quiniela Vespertina Nacional del 23 de Mayo

  • A la cabeza: 9364

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 9364
  2. 3560
  3. 2121
  4. 9213
  5. 0383
  6. 4759
  7. 1475
  8. 5011
  9. 8221
  10. 2111
  11. 8367
  12. 6394
  13. 5297
  14. 1008
  15. 0888
  16. 5532
  17. 5750
  18. 0910
  19. 9630
  20. 8930

Resultados Quiniela Vespertina Provincia del 23 de Mayo

  • A la cabeza: 6407

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 6407
  2. 3496
  3. 4381
  4. 7436
  5. 4605
  6. 7727
  7. 2725
  8. 1106
  9. 9356
  10. 7130
  11. 8205
  12. 2588
  13. 1417
  14. 7044
  15. 3461
  16. 1260
  17. 7264
  18. 8762
  19. 3166
  20. 6052

Resultados Quiniela Nocturna Nacional del 23 de Mayo

  • A la cabeza: 1821

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 1821
  2. 5837
  3. 2481
  4. 4413
  5. 0482
  6. 6141
  7. 9294
  8. 6911
  9. 8229
  10. 2007
  11. 1984
  12. 8236
  13. 8877
  14. 5943
  15. 1122
  16. 2198
  17. 2720
  18. 1269
  19. 9493
  20. 5958

Resultados Quiniela Nocturna Provincia del 23 de Mayo

  • A la cabeza: 9434

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

  1. 9434
  2. 3629
  3. 9062
  4. 1877
  5. 0056
  6. 8091
  7. 1957
  8. 4734
  9. 8800
  10. 0165
  11. 8897
  12. 9597
  13. 8781
  14. 3689
  15. 7350
  16. 2156
  17. 7028
  18. 7645
  19. 1991
  20. 0486

Resultados de la Quiniela del 23 de Mayo por provincia

Resultados Córdoba

  • Nocturna: 8944

Resultados Santa Fe

  • Nocturna: 9685

Resultados Entre Ríos

  • Nocturna: 7553

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos:

  • La Previa: 10:15 hs.
  • La Primera: 12:00 hs.
  • La Matutina: 15:00 hs.
  • La Vespertina: 18:00 hs.
  • La Nocturna: 21:00 hs.
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