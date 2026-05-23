QUINIELA de hoy Sábado 23 de Mayo: TODOS los resultados de la Nacional y Provincia

La quiniela es el juego de azar más popular de Argentina, organizado y controlado por las loterías de cada provincia. Es un juego bancado, es decir, que no tiene pozo de premios, sino que estos se determinan en función de los aciertos de los apostadores.

Resultados Quiniela La Previa Nacional del 23 de Mayo

A la cabeza: 3982

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

3982 8828 8783 6337 0540 6007 1189 5577 7353 7319 6447 6468 8524 1914 4565 0224 1092 9624 2599 2752

Resultados Quiniela La Previa Provincia del 23 de Mayo

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A la cabeza: 4120

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

4120 1730 7737 5435 9988 6524 4276 0992 5463 5841 5554 9855 1114 8556 5183 7453 2626 3268 8111 5412

Resultados Quiniela La Primera Nacional del 23 de Mayo

A la cabeza: 3248

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

3248 1973 8282 5563 7825 3323 8595 8193 3740 7905 5675 7812 7639 6997 1521 2027 2491 7589 9342 1725

Resultados Quiniela La Primera Provincia del 23 de Mayo

A la cabeza: 5868

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

5868 9007 4999 9471 1183 5758 9342 7619 1125 0968 6205 2081 3862 0891 8846 1600 1485 1213 6926 5697

Resultados Quiniela Matutina Nacional del 23 de Mayo

A la cabeza: 7036

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

7036 4540 7206 8808 5305 6805 2707 0937 7413 2274 3059 5406 5093 4455 5615 0151 1902 5061 1992 2053

Resultados Quiniela Matutina Provincia del 23 de Mayo

A la cabeza: 0719

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

0719 4652 3618 8956 5132 8528 9247 0464 6112 5760 4678 8681 8467 6391 6205 0197 2125 8621 8196 1279

Resultados Quiniela Vespertina Nacional del 23 de Mayo

A la cabeza: 9364

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

9364 3560 2121 9213 0383 4759 1475 5011 8221 2111 8367 6394 5297 1008 0888 5532 5750 0910 9630 8930

Resultados Quiniela Vespertina Provincia del 23 de Mayo

A la cabeza: 6407

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

6407 3496 4381 7436 4605 7727 2725 1106 9356 7130 8205 2588 1417 7044 3461 1260 7264 8762 3166 6052

Resultados Quiniela Nocturna Nacional del 23 de Mayo

A la cabeza: 1821

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

1821 5837 2481 4413 0482 6141 9294 6911 8229 2007 1984 8236 8877 5943 1122 2198 2720 1269 9493 5958

Resultados Quiniela Nocturna Provincia del 23 de Mayo

A la cabeza: 9434

A continuación, la lista de los 20 números sorteados:

9434 3629 9062 1877 0056 8091 1957 4734 8800 0165 8897 9597 8781 3689 7350 2156 7028 7645 1991 0486

Resultados de la Quiniela del 23 de Mayo por provincia

Resultados Córdoba

Nocturna: 8944

Resultados Santa Fe

Nocturna: 9685

Resultados Entre Ríos

Nocturna: 7553

¿Cómo se juega a la Quiniela?

El juego de la Quiniela consiste en apostar una cierta cantidad de dinero a números de una, dos, tres o cuatro cifras. El apostador puede elegir entre diferentes sorteos que se realizan a lo largo del día.

Sorteos de la Quiniela

Los sorteos se realizan de lunes a sábados y se dividen en cinco turnos: