La estación Piedras de la línea A del subte reabrió este lunes sus puertas luego de permanecer cerrada durante tres meses debido a un importante proceso de renovación integral impulsado por Subterráneos de Buenos Aires (SBASE). La intervención combinó trabajos de modernización con la preservación de elementos históricos que forman parte del patrimonio cultural de la Ciudad.

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La estación, una de las más emblemáticas de la red por su valor arquitectónico e histórico, fue sometida a una serie de obras destinadas a mejorar la experiencia de viaje de los usuarios y garantizar la conservación de su identidad original.

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Uno de los aspectos más destacados de la restauración fue la recuperación del mural dedicado al histórico Café Tortoni, una de las piezas patrimoniales más representativas del lugar. Los trabajos fueron realizados por especialistas en restauración siguiendo los lineamientos de los organismos de preservación del patrimonio porteño.

Restauración patrimonial y recuperación de elementos históricos

Además del mural, se llevaron adelante tareas de conservación sobre distintos elementos originales de la estación. Entre ellos se destacan las guardas decorativas, sectores de los pisos históricos ubicados en los extremos de los andenes, la cartelería de chapa original y las estructuras de herrería fabricadas en Alemania, incluyendo los tradicionales pasamanos de hierro.

También se trabajó sobre unas 93.000 cerámicas que forman parte del conjunto arquitectónico de la estación, una labor que requirió procedimientos específicos para respetar las características originales del espacio.

Las tareas fueron desarrolladas por un equipo de restauradores profesionales en coordinación con la Dirección General de Patrimonio, Museos y Casco Histórico de la Ciudad de Buenos Aires y la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos.

Mejoras en accesibilidad, iluminación y circulación

La renovación no se limitó a los aspectos patrimoniales. La obra incluyó intervenciones en accesos, galerías de escaleras y andenes con el objetivo de optimizar la circulación de pasajeros y brindar espacios más cómodos, seguros y ordenados.

Entre los trabajos realizados se destacan tareas de impermeabilización, pintura integral, renovación de pisos, incorporación de iluminación LED y actualización de la señalética.

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Asimismo, se instalaron nuevas señalizaciones en sistema braille en pasamanos y pórticos para mejorar la accesibilidad, junto con nuevo mobiliario urbano en los andenes, como bancos, cestos de residuos y apoyos isquiáticos.

Uno de los puntos centrales del proyecto fue el tratamiento de filtraciones, una problemática histórica en varias estaciones del subte porteño. Para ello se aplicaron sistemas de inyección, tratamiento de juntas y materiales de última generación destinados a reforzar la impermeabilización de la estructura.

El avance del Plan de Renovación Integral

Las obras en Piedras forman parte del Plan de Renovación Integral de Estaciones, una iniciativa que busca modernizar la infraestructura de la red de subterráneos manteniendo, al mismo tiempo, el valor patrimonial de aquellos espacios protegidos. Según informó SBASE, ya fueron renovadas un total de 20 estaciones de las distintas líneas de subte.

Entre ellas se encuentran Piedras, Congreso, Castro Barros, Lima, Loria, Acoyte y Río de Janeiro en la línea A; Uruguay, Pueyrredón, Pasteur-AMIA, Carlos Gardel y Malabia en la línea B; San Martín en la línea C; Facultad de Medicina, Agüero, Bulnes, Scalabrini Ortiz, Plaza Italia y Palermo en la línea D; y Jujuy en la línea E. También se realizaron mejoras en paradores del Premetro.

Las próximas estaciones que cerrarán por obras

Mientras la estación Piedras vuelve a recibir pasajeros, el plan de modernización continúa avanzando en otros puntos de la red. Actualmente permanece cerrada la estación Tribunales, de la línea D, donde continúan los trabajos de renovación.

Además, SBASE confirmó que próximamente comenzarán nuevas intervenciones que implicarán cierres temporales en distintas estaciones:

- Medrano (línea B)

- Ángel Gallardo (línea B)

- Lavalle (línea C)

- Independencia (línea C)

- General Urquiza (línea E)

- Entre Ríos (línea E)

LV/ff