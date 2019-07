Cuatro años de prisión para el gasista por la explosión que causó 22 muertes en un edificio

La Justicia rosarina condenó este martes a cuatro años de prisión al gasista Osvaldo Carlos García y absolvió a los otros diez acusados por la explosión que el 6 de agosto del 2013 provocó la muerte de 22 personas y numerosos heridos en un edificio rosarino.

El fallo, dictado por un tribunal integrado por los jueces Marcela Canavesio, Carlos Leiva y Rodolfo Zavala, provocó indignación entre los familiares y allegados de las víctimas de la explosión del edificio de la calle Salta 2141. García fue condenado bajo el cargo de estrago culposo, aunque la decisión fue dividida, ya que el juez Leiva votó en disidencia por entender que le correspondía una pena menor: tres años de prisión en suspenso y el cumplimiento de determinadas reglas de conducta durante cuatro años.

Los absueltos por el tribunal fueron Pablo Miño (ayudante de García), José Luis Allala (gasista que hizo un trabajo previo en la torre), Norma Bauer, Mariela Calvillo y Carlos Repupilli (responsables de la administración del edificio); Guillermo Oller, Luis Curaba y Gerardo Bolaño (reclamistas de Litoral Gas); Claudio Tonucci (jefe de mantenimiento de redes de Litoral Gas); y Viviana Leegstra (gerenta técnica de Litoral Gas), indicó NA.

La jueza Canavesio indicó que los miembros del tribunal no estaban "ajenos a la conmoción social" que generó el hecho, al que definió como "la mayor catástrofe de la historia de la ciudad que enlutó a la comunidad", y admitió que "puede ser injusta una condena o una absolución", aunque aseveró que en el fallo se procuró dictar justicia sobre "un delito imprudente, no intencional" y explicó que se discutió "quiénes produjeron un estrago para poner en peligro de muerte a la gente". "Buscamos fundamentos. Acá fallaron los eslabones de responsabilidad y hubo contradicción", afirmó.

El fallo generó rechazo de los familiares de las víctimas ni bien finalizó el juicio en el Nuevo Centro de Justicia Penal. "Acá cayó un perejil solamente", disparó Adrián Gianángelo, hermano de Débora, una de las víctimas fatales de la explosión.

"No voy a parar hasta que lleguemos a la última instancia, hasta la última Corte para que los responsables de haber matado a mi hermanita, para los que me arrebataron lo más lindo que tenía en la vida, vean lo que hicieron. Los vamos a seguir persiguiendo penalmente. Yo no odio, pero esos jueces nos tienen que escuchar", advirtió.

