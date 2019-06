San Miguel del Monte: por qué no volvió a trabajar el empleado que filtró imágenes de la tragedia

por Ayelén Bonino

Alexis Rodríguez es empleado del Centro de Monitoreo de la localidad bonaerense de San Miguel del Monte. Allí, hasta hace poco, realizaba el seguimiento las cámaras de la ciudad en vivo y hacía búsquedas de pedidos de la policía o la Justicia. La noche del domingo 19 y la madrugada del lunes 20 de mayo, en la que sucedió la persecución con tiros en la que murieron Camila López, Danilo Sansone, Carlos Aníbal Suárez y Gonzalo Domínguez, estaba en su segundo trabajo como guardia de seguridad de bares y boliches. No sabía que ese día le cambiaría la vida.

"Ese domingo estaba trabajando y nos enteramos que había habido un accidente con víctimas fatales, como lo habían dibujado ellos (la policía)", relató el joven a PERFIL. "A las 4.30, cuando salí del baile, pasé por la zona. Quedaban pocos restos del coche y un solo patrullero custodiando, lo que era raro porque si habían víctimas fatales los peritos tardan como seis u ocho horas en venir desde La Plata. Levantaron todo en dos segundos", agregó.

El lunes siguiente se tomó franco y volvió a trabajar recién el martes 21. "A las 12 del mediodía entré a hacer monitoreo. Cuando busco las imágenes para ver qué había pasado -de chusma- se las paso a un par de allegados que estaban en el tema. Luego se hizo viral", contó. Alexis compartió dos fotos con capturas de las cámaras de seguridad en las que se ve el momento exacto en el que los efectivos de la Policía apuntan contra los chicos que paseaban en el Fiat 147 en la colectora 9 de Julio, cerca del kilómetro 111 de la Ruta 3.

San Miguel del Monte: cómo sigue el estado de salud de Rocío, la única sobreviviente de la masacre

Hasta ese momento, la versión oficial daba cuenta de que los jóvenes habían "embestido" porque escapaban "a toda velocidad" de un control policial. Las imágenes que compartió Alexis, junto al video de un testigo en el lugar y el testimonio de decenas de vecinos, plantaron los primeros indicios sobre un posible caso de gatillo fácil.

El dato fue confirmado días después por el fiscal general de La Plata, Héctor Bogliolo, quien reveló que uno de los menores tenía una bala en un glúteo y que el auto en el que viajaban tenía "orificios" de arma. Tras esto, 12 policías de la Bonaerense y el secretario de Seguridad de San Miguel del Monte fueron detenidos, acusados de "homicidio doblemente agravado por abuso de su función como miembro de fuerzas policiales y por el empleo de armas de fuego".

Hoy, Alexis asegura que tiene "miedo" y que no pudo volver a su puesto de trabajo. "(Tras el incidente) me llegó una nota pidiendo que no me presente hasta el lunes 27 de mayo (y que ese día vaya ) a la oficina de personal. Fuimos con mi delegado sindical. No me atendió la jefa de personal, sino el abogado municipal. Me dijo que mi situación iba a seguir igual y que siga sin presentarse a trabajar", explicó.

De acuerdo a su relato, desde el Centro de Monitoreo habrían esgrimido que querían "resguardarlo"; que no está "suspendido"; y no se le realizaría "ningún descuento" por su ausencia. No obstante, hasta el momento si situación sigue sin definirse. "Ellos quieren preservarme. Eso es lo que dijo textualmente el abogado, pero yo creo que están haciendo tiempo hasta que se me venza el contrato o encuentren otra manera de echarme. No me quieren ahí", reconoció Alexis.

San Miguel del Monte: pueblo en pánico



Consultados por PERFIL, desde la municipalidad de San Miguel del Monte argumentaron que le dieron una licencia para "descomprimir su situación"; que le garantizaron que "va a seguir trabajando"; y que hay una reestructuración del área tras la detención del secretario de Seguridad del partido bonaerense de San Miguel del Monte, Claudio Martínez.

"Hay una autoridad que está asumiendo en estas horas. Esto está dentro de un contexto en el que la intendenta (Sandra Mayol) se reunió con el ministro (Cristian Ritondo) porque quiere reestructurar el tema de cómo funciona la policía de Monte. Ha pedido perfiles y herramientas que tienen que estar", detalló una fuente de la intendencia. Ante la pregunta de este medio sobre si había más empleados que no estén yendo a trabajar, aseguraron que era una "situación particular" por lo que había sucedido con el joven.

"No sé si vuelvo o no, pero que aclaren mi situación, que decidan de una vez. El sindicato y mi abogado mandaron una carta pidiendo que aclaren mi situación y hasta hoy no contestaron nada", detalló Alexis. Y concluyó: "Tengo miedo. Nadie esperaba que esto tome tal magnitud. Si bien sabemos que la policía puede ser jodida nadie esperaba todo esto. Si abrieron fuego en pleno Monte contra chicos de trece años, contra uno... no es nada en comparación".

CP