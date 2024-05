Sindicalistas acusan al gobierno actual y además a los anteriores

Dos de los principales sindicalistas del rubro ferroviario se expresaron rápidamente sobre el grave accidente que ocurrió ayer en la línea San Martín.

Por un lado, Rubén Darío “el Pollo” Sobrero, secretario general de la Unión Ferroviaria Sección Oeste, comenzó avisando: “Queremos investigar bien qué es lo que pasó”. Pero luego responsabilizó directamente al Gobierno: “Esto cargáselo a la cuenta de Milei, por la falta de inversiones”, dijo.

En una entrevista con la agencia NA, el dirigente recordó que los trabajadores del Ferrocarril San Martín vienen denunciando problemas con el sistema de señalamiento. Y advirtió: “Hay todo tipo de obras paradas desde hace ya cinco meses”. Confirmó que el San Martín tiene un sistema (de señales) “antiguo”. Y enfatizó que ese problema se agudiza por el constante robo de cables, algo que ocurre en todas las líneas, “en parte porque se redujo el personal de seguridad”.

Como aviso de lo que puede venir dijo: “Han parado todas las obras y tenemos locomotoras paradas, las vías no se están arreglando. Todo el sistema de reparaciones está interrumpido”.

Por su parte, Omar Maturano, jefe del sindicato de maquinistas, hipotetizó cuál podría ser la causa del accidente, sin olvidar que la Justicia ya comenzó con las investigaciones para deslindar responsabilidades.

“Hace 10 días que trabajamos sin señalamiento debido a la degradación en el ferrocarril y a la falta de seguridad”, dijo. Y explicó: “Se roban los cables de los sistemas de señales, así que los trabajadores están haciendo su tarea haciendo señas [de paso] con una banderilla verde o con un papel”.

Maturano detalló: “Te notifican por un papel o te hacen señas con una bandera y avanzás. Así no es posible descartar un error humano, aunque todavía no podemos saberlo porque se está investigando”.

Este sindicalista, en una entrevista radial que le hizo Reynaldo Sietecase en Radio con vos, también hizo hincapié en el tema político: “Hace 10 días que estamos trabajando a ciegas por el robo de material. No ponen los cables porque no hay plata; no arreglan los trenes porque no hay plata; no hay repuesto porque no hay plata. Esa es la degradación que están llevando a una empresa del Estado”.

Sin embargo, cuando le preguntaron si la responsabilidad del accidente la tiene el actual secretario de Transporte, Maturano aclaró: “No. Yo responsabilizo a los dueños del sistema y a los órganos de control que tienen que fijarse que el sistema funcione bien. Y aclaró: “No podemos echarle la culpa a este gobierno. No es algo exclusivo de los últimos meses, sino que es un proceso de larga data”. En ese mismo sentido recordó que el tema de [la falta de] repuestos, “viene de la época de Randazzo, que compró los trenes, pero no los repuestos. Y entonces hubo que canibalizar las formaciones”.

Según el dirigente, “todo esto es, también, para bajarle el valor a la empresa, vaciarla y venderla más barata”.

Y advirtió: “Si la quieren vender, nosotros estamos en contra de que se privatice. Pero no estamos en contra de que venga capital privado y se hagan concesiones, por años, o por lo que diga el Gobierno, siempre que los concesionarios pongan plata, arreglen la infraestructura y el material rodante. De eso estamos a favor porque sabemos que, si no, nos quedamos sin empresa”.