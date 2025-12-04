Un corte de luz afectó a más de 15 mil personas en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense

Unas 48 horas después que casi 6 millones de usuarios de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense debieran abonar por adelantado sus facturas de electricidad, la sensación térmica subió a 33° y se produjo un corte de luz que afectó a 12.315 usuarios de Edesur y 3.578 de Edenor.

Ajuste energético nacional: aumentos de tarifas y recorte de subsidios para 140.000 familias

Según la agencia Noticias Argentinas, las interrupciones de baja tensión, de acuerdo a Edesur, afectaron este jueves 4 de diciembre los partidos de Almirante Brown, Berazategui, Esteban Echeverría, Lanús, Lomas y Quilmes; y los cortes de media tensión fueron en Ezeiza y San Vicente; en la Ciudad, los cortes ocurrieron en los barrios de Balvanera, Barracas, Caballito, Flores, Floresta, Villa Devoto, Villa General Mitre y Villa Santa Rita.

Por su parte, Edenor tuvo cortes de luz en Merlo, San Antonio de Padua, Ituzaingó, Morón, Castelar, Pilar, Ciudad Evita, Virrey del Pino, Moreno, mientras en Capital lo hizo en Palermo, Chacarita, Coghlan, Núñez, Villa Ortuzar y Villa Pueyrredón.

Mariano Cascallares, intendente de Almirante Brown, expresó: "Convocamos a Edesur para reclamarle por el lamentable 'servicio' de esa prestadora nacional a nuestros vecinos de José Mármol… Le exigimos a la empresa Edesur —que evidencia una ineficiencia manifiesta— que adopte medidas urgentes para garantizar la prestación”.

Gracias a Defensa del Consumidor se consiguieron bonificaciones por servicios no prestados y resarcimientos por daños ocasionados a usuarios que hicieron el reclamo correspondientes por los cortes en el suministro eléctrico.

Pago adelantado de facturas de Edesur y Edenor

De acuerdo al estudio realizado por las entidades agrupadas en CUNRE, el adelanto del pago de las facturas por un pedido de las empresas eléctricas que habilitó el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), con el título de “ajuste de migración mensual”, se hará 50% a abonar en diciembre y 50% en enero, junto a la cifra total (del mes que corresponda) en las boletas. Esta suma extra le generaría ingresos adicionales a Edenor y Edesur por más de 60 millones de dólares cuando cierren sus ejercicios contables referentes al 2025.

La ONG Deuco denunció que los montos adicionales de las facturas irán de los 10.000 a los 80.000 pesos, y representan, aproximadamente, 90 mil millones de pesos, el equivalente a más de 60 millones de dólares en concepto de pago adelantado. Desde Edesur sugirieron que, gracias a este ingreso extra, podrán pagar la deuda que tienen con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa). La resolución del ENRE remarcó al respecto que “Edesur señaló que el desfase temporal precedentemente mencionado ha generado, adicionalmente, una descompensación del flujo de recaudación de la distribuidora, respecto al cronograma de pago de energía a Cammesa”.

Además del recargo basado en el cambio de modelo, las boletas sufrieron un aumento, autorizado por el Gobierno, de 3,6% para los usuarios de Edenor y de 3,53% para los de Edesur.

Los aumentos que llegan en diciembre: prepagas, transportes, servicios públicos y alquileres

Según NA, desde que Milei asumió la presidencia se implementaron tarifazos del 600%, pero no se realizaron las inversiones correspondientes, por lo cual ante la llegada del verano (la época del año donde, históricamente, más energía eléctrica se consume), el Gobierno contratará los servicios de grandes usuarios, en especial shoppings e industrias, que cuenten con grupos electrógenos. Estas compañías podrán ofrecer energía de acuerdo a la capacidad que tengan.

El esquema es simple: los adjudicatarios cobrarán un cargo fijo por sus equipos y una remuneración que variará de acuerdo a la energía que le den al sistema, en los días y horarios definidos por Cammesa.

El medio antes citado remarca que, en marzo, durante las Revisiones Quinquenales Tarifarias, el ENRE bajó “sustancialmente” las multas que debían abonar las compañías por sus incumplimientos, haciendo que pagaran solo un 40% de lo que solían costar esas infracciones antiguamente; además, afirma que el proyecto de Presupuesto 2026 tiene una compensación de 800.000 millones de pesos para Edenor y Edesur por los incrementos que no pudieron implementar antes que cambiara el Gobierno.

