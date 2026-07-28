Un tercio de las calorías que consumen los chicos provienen de productos ultraprocesados

La obesidad infantil dejó de ser un problema aislado para convertirse en una de las mayores preocupaciones de salud pública. En Argentina, la malnutrición por exceso ya supera ampliamente a la desnutrición y especialistas advierten que el exceso de peso durante la infancia aumenta el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, hipertensión, enfermedades cardiovasculares y otros trastornos metabólicos en la vida adulta.

El escenario preocupa por la calidad de la alimentación cotidiana. Según datos de UNICEF, más del 35% del aporte energético diario de los niños argentinos proviene de productos ultraprocesados, como golosinas, snacks, bebidas azucaradas y galletitas, mientras que el consumo de frutas y verduras apenas alcanza el 20% de la cantidad recomendada.

Alarmantes cifras de obesidad infantil en Argentina: especialistas advierten por el sedentarismo y los problemas de salud

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Esta combinación favorece el desarrollo del sobrepeso y de otras alteraciones metabólicas desde edades cada vez más tempranas. Pero la alimentación no explica por sí sola el fenómeno. El sedentarismo, el incremento del tiempo frente a pantallas y la reducción de las horas de sueño también forman parte de un cóctel que favorece el aumento de peso.

Diversos estudios internacionales muestran que pasar muchas horas frente al celular, la computadora o la televisión no solo reduce la actividad física, sino que también promueve el consumo casi automático de alimentos, dificultando reconocer las señales naturales de hambre y saciedad.

Los chicos imitan las buenas costumbres

Según explica la licenciada Patricia Mariela Chávez, nutricionista de DIM Centros de Salud, el principal aprendizaje alimentario ocurre dentro del hogar. Los chicos imitan lo que ven hacer a los adultos mucho más que lo que escuchan en las recomendaciones. Si las frutas, verduras y preparaciones caseras forman parte de la mesa familiar, es mucho más probable que las incorporen naturalmente. En cambio, cuando predominan los ultraprocesados, esas elecciones terminan normalizándose.

ENSALADA DE FRUTAS. El mejor snack para el recreo.

Los especialistas también desaconsejan recurrir a dietas estrictas o a la prohibición absoluta de determinados alimentos. La evidencia muestra que las intervenciones más exitosas son aquellas que modifican progresivamente los hábitos de toda la familia. El objetivo no consiste en eliminar completamente los productos ultraprocesados sino en que su consumo sea ocasional y no reemplace a los alimentos con mayor calidad nutricional.

Otro aspecto clave es el entorno escolar. Los niños pasan gran parte del día en la escuela y muchas de sus elecciones dependen de la oferta disponible. Por eso, los expertos sostienen que mejorar los kioscos, comedores y espacios educativos resulta tan importante como promover hábitos saludables dentro del hogar. Cuando las opciones saludables están al alcance, aumenta la probabilidad de que sean elegidas.

La prevención también implica prestar atención a señales tempranas: cambios en la curva de crecimiento, bajo consumo de frutas y verduras, exceso de ultraprocesados, escasa actividad física o muchas horas frente a las pantallas. Frente a estas situaciones, la consulta precoz con un profesional permite corregir hábitos antes de que se consoliden y favorece un crecimiento saludable durante una etapa clave del desarrollo físico y cognitivo.

Cinco cambios sencillos que ayudan a prevenir la obesidad infantil

La evidencia muestra que pequeñas modificaciones sostenidas suelen ser más efectivas que los cambios drásticos. Entre las principales recomendaciones figuran aumentar la presencia de verduras en almuerzos y cenas; ofrecer frutas o preparaciones caseras para las colaciones escolares; disminuir la compra de bebidas azucaradas, snacks y golosinas; mantener frutas lavadas y visibles para facilitar su consumo espontáneo; y evitar el uso de pantallas durante las comidas para favorecer una alimentación consciente y el intercambio familiar. Si además toda la familia comparte estos hábitos, las posibilidades de que los niños los incorporen de manera permanente aumentan significativamente.