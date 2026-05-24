Una multitud celebró los 90 años del Obelisco, el ícono porteño

Una verdadera multitud participó anoche de los festejos por los 90 años del Obelisco, el ícono de la Ciudad de Buenos Aires. Un monumento que, con el correr de los años, se convirtió en un histórico punto de encuentro para actos y celebraciones significativas por parte de los argentinos.

Desde temprano, vecinos, en especial los más chicos, y turistas de todas partes fueron llegando a la zona más emblemática del Centro porteño para no perderse detalles de la celebración, que no dejó ningún detalle al azar.

Desde las 19 y hasta entrada la madrugada los shows y presentaciones marcaron el ritmo de la celebración.

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Entre los puntos importantes del evento, se destacó el espectáculo de mapping 3D sobre el Obelisco, que repasó su historia y el vínculo del monumento con la Ciudad a lo largo de las nueve décadas.

El show comenzó a las 21:00 y estaba sincronizado con las presentaciones musicales de la Orquesta Mahler en vivo, mientras que, además, noventa vecinos y turistas subieron al Obelisco para celebrar las nueve décadas del monumento desde la cima.

Más allá de que el Monumento erigido en 1936 fue el centro de toda la movida, la avenida Corrientes no se quedó atrás en los festejos.

Desde Callao hasta Cerrito se desarrollaron diferentes actividades que no pasaron desapercibidas para el público de todas las edades. Allí se desarrollaron intervenciones culturales, música en vivo, artistas itinerantes, lecturas y activaciones inspiradas en distintas décadas de la historia porteña.

Además, restaurantes icónicos, pizzerías emblemáticas, rooftops, bares notables y otros locales gastronómicos ubicados en el área comprendida en el polígono de las avenidas de Mayo, Córdoba, Leandro N. Alem y Callao ofrecieron menús a precios promocionales y extendieron sus horarios, a fin de que los visitantes pudieran disfrutar a pleno de todas las actividades, al tiempo de disfrutar de la reconocida gastronomía porteña.

Un poco más alejada de la movida central, pero sin perder de vista los festejos del Obelisco, la Casa de la Cultura presentó una charla especial sobre el emblema de la Ciudad y su vínculo con la historia de la fotografía en un encuentro que propuso un recorrido visual por distintas décadas y miradas fotográficas, desde su construcción en 1936 hasta la actualidad, analizando cómo las imágenes ayudaron a construir la identidad visual de la Ciudad. La charla estuvo a cargo del especialista Diego Guerra y se realizó en la sede ministerial de Avenida de Mayo al 500, en el exedificio de La Prensa.

Mirtha, presente en la inauguración

C.C.

Durante la jornada de ayer, el Ente de Turismo de la Ciudad difundió a través de sus redes sociales un simpático video en el que se ve a Mirtha Legrand contar su participación en la inauguración del emblemático monumento porteño.

En el video, la propia Mirtha cuenta que viajó especialmente a Buenos Aires desde Villa Cañás, Santa Fe, a conocer el Obelisco, que hacía pocos días había sido inaugurado por el intendente de aquel entonces Mariano de Vedia y Mitre, durante la presidencia de Agustín P. Justo. Durante su relato, Mirtha cuenta divertida que “tenía ocho años, así que ninguno de todos los que estarán ahí (por anoche) estaban presentes y que la Chiqui estaba presente”.

Más adelante en el video, la Chiqui asegura que junto a su familia se alojó en un hotel de la avenida 9 de Julio y que no salía de su asombro por ver al ícono porteño tan de cerca. “El Obelisco es algo amado, querido, adorado por los argentinos. Así que feliz día, querido Obelisco de Buenos Aires”, cerró en el final del video.